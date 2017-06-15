Жизнь у белорусской границы: два товара дешевле, чем в Литве

От Вильнюса до Шумскаса – около получаса езды, а от этого городка до белорусской границы всего 3 км. Наверное, можно смело утверждать, что за два товара – горючее и сигареты – редкий житель Шумскаса платит литовскую цену, поскольку в окрестностях городка нет ни одной заправки, а продавец одного из местных магазинов сказала, что сигареты у них не продают. Похоже, местные жители покупают эти товары в соседней стране.

До Шумскаса мы ехали дольше 30 мин, поскольку ехали по неровной гравийной дороге, только потом мы узнали, что есть и нормальная асфальтированная дорога.

Местные жители рассказывают, что в этой местности мало водоемов, что особенно ощущается жарким летом. Единственный крупный водоем, находящийся поблизости - Маргеяй, он находится в 6 км от Шумскаса. Многие жители выкопали небольшие пруды на своей земле.

"Сложно людям, особенно пожилым жителям хуторов. Они не хотят ехать к живущим в городах детям. Они еще могут себе приговорить еду, и хорошо. Дети приезжают раз в неделю, иногда раз в месяц, привозят, что необходимо.

Конечно, есть еще лавочка (автолавка– DELFI). Раз в неделю приезжает микроавтобус, можно купить хлеб, но там уже очень дорого. Зато останавливается у дома, удобно, сейчас там есть холодильник, можно купить мясо и молоко", – рассказала заведующая местной почтой Ирена Савицка.

Мы были в Шумскасе в среду утром. На что обратили внимание - домов много, а людей нет.

"Много домов пустует. Пожилые люди умерли, их дети приезжают летом, иногда по субботам. И мой дом пустует. Я живу у мужа, родители умерли, дом пустой. Есть братья и сестры, но они живут в Вильнюсе. Может, кто-то из внуков захочет в нем поселиться, но одному 15 лет, я его спрашивала, так он ответил - либо Вильнюс, либо заграница. Уже в таком возрасте такие мысли", – рассказала Савицка.

В Шумскасе 900 жителей. Правда, в 1987 году там был 771 житель, а в 2000 - 998.

Город отличается богатой историей, в конце XVII в. по инициативе землевладельца Николая Шумского (Миколаса Шумскиса) был построен деревянный храм, а спустя сто лет появился каменный храм, который стоит по сей день.

"По-литовски здесь говорить особенно не с кем, все поляки и русские. Есть несколько литовских семей, но они со мной стали говорить по-польски. Я просила, говорите со мной, исправляйте мою речь. Я все понимаю, смотрю литовское телевидение, но говорить не с кем", – сказала Савицка.

И на самом деле местные жители словоохотливы, но говорят по-русски. "Поезжайте прямо, там старинное полуразрушенное здание. Сейчас на деньги ЮНЕСКО его привели в порядок, но стоит с заколоченными окнами, кажется, его продают", – сказал нам местный житель пожилого возраста.

Было любопытно взглянуть на поместье, его пытались реновировать, но сейчас оно заброшено. Люди сюда приходят, об этом свидетельствуют пустые бутылки...

В Шумскасе сначала мы остановились у магазина Kaimo polka. Магазин большой, в нем торгуют не только продуктами, но и промтоварами.

Я беру бутылку минералки и иду к кассе. Выясняется, что банковской картой можно оплатить только товары на сумму от 5 евро. Я попросил еще пачку сигарет, на что получил ответ: Сигарет нет". На вопрос: почему, мне ответили: "Спрашивайте у директора".

А ответ прост – до Беларуси всего 3 км, а там сигареты дешевые.

Я удивился, когда узнал, что в городке 3 магазина. В Беларусь за продуктами не ездят, поскольку ввоз продуктов из Беларуси ограничен, поскольку в Шумскасе только КПП.

"У нас не как в Медининкай. Здесь только пункт. Там граница, там можно провозить алкоголь, сигареты, а у нас пол-литра водки и 2 пачки сигарет.

А цены в Беларуси не такие уж и низкие и ассортимент не очень. Конечно, если ехать в Минск, там можно много найти, а у границы - не очень. Кто едет в Беларусь, закупается в Шумскасе и везет родственникам туда", – рассказала местная жительница.

Она сказала, что один из магазинов даже привозит торты на заказ, мясо.

"Если хочешь чего-то особого, надо ехать в Вильнюс. Вот школа недавно на последний звонок заказывала торт, на котором были написаны имена всех учеников. Все можно здесь получить", – рассказала местная жительница Ольга.

Правда, заправки в окрестностях Шумскаса нет, поскольку горючее в Беларуси почти в два раза дешевле, литр бензина стоит около 60 центов.

Местные крутятся, как могут. Правда, работа там есть. Есть стационар для больных, в котором 25 работников. Действуют поликлиника и прогимназия.

"Есть новый многофункциональный центр, молодежь занимается спортом. Есть разные кружки, танцы, английского языка, джиу-джитсу, – сказала Савицка, – летом есть работа у фермеров, работа у людей есть. Для тех, кто хочет работать. Конечно, есть люди, которые работать не хотят. Им 30 лет, но им итак хорошо. Таких меньше становится, но они есть. Трудно работать у фермеров, летом, жарко. Еще собирают грибы и ягоды. Каждый день приезжает машина, скупает. Так люди и живут. Но ведь это несколько месяцев, а так - пособие".

По словам Савицкой, за пособие надо 10 дней отработать.

Ольга рассказала, что раньше в Шумскасе останавливался поезд, тогда работали почти все, поскольку было легко добраться до Вильнюса, но 10 лет назад поезда перестали останавливаться.

"Когда ездили поезда, так и контрабанду через окна выбрасывали", – рассказала женщина, которая не знает, почему поезд больше не останавливается в Шумскасе.

"Есть автобус, едет в Вильнюс 3 раза в день, но время плохое. Едет в 8, в 9 - в Вильнюсе. Как ты на работу доедешь? Ведь работа с 7-8 ч. начинается. Но доехать до Вильнюса можно", – рассказала Савицка.

По ее словам, те, кто ездит на работу в Вильнюс, кооперируются, сбрасываются на бензин и едут на одной машине.

Школа в городке есть, но молодежи мало. Новоселов нет, чаще люди выбирают Кальвяляй, которые находятся в 5 км от Шумскаса - там останавливается поезд, живет больше людей и до озера рукой подать.

"Молодежь уезжает за границу. И не только молодежь. Уехали и те, кому по 40 было. Если уехали и через полгода не вернулись, значит, все хорошо. Если вернулись, что-то здесь пытаются делать. Несколько вернулись.

Несколько мальчиков по 18–20 лет поехали и узнали, что там надо работать. Думали, поедут, и им все дадут. А, оказывается, работать надо. А тут есть мама, накормит, зачем работать", – смеется Савицка.

Раньше в Шумскасе был и дом культуры (он сгорел), и кинотеатр, проводили фестиваль.

Пока мы сидели и беседовали с Савицкой, на почту заходили люди. Один пенсионер, получающий 240 евро пенсии пожаловался, что прожить на эти деньги сложно. Он рассказал, что, когда был колхоз, городок процветал, были фермы, а сейчас ничего не осталось, коров держать невыгодно, некому продавать молоко.

"У меня есть корова, есть лошадь. Мы сажаем картошку. Платим фермеру, который обрабатывает поле. Картошку себе выращиваем. На лошади не вспашешь, моя лошадь старая, ей тяжело. Если зерно сеем, платим фермеру за то, что обрабатывает от сорняков.

Мы декларируем посевы, но получаем копейки. Жена сломала позвоночник, сейчас на костылях ходит, она у сына в Вильнюсе, ходит в поликлинику в Пашилайчяй. Я один живу. В деревне, как и прежде, родители живут", – рассказал собеседник.