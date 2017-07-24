Жизнь подорожала для всех, но о большой зарплате многие могут лишь мечтать

На минувшей неделе стало известно, что товары и услуги в Литве дорожали быстрее, чем в других странах Евросоюза. Основной причиной этого назвали рост зарплат. Однако повышением зарплаты мог похвастаться далеко не каждый – почти у 200 000 работников зарплаты уменьшились.

По данным Eurostat, в июне этого года в Литве годовая инфляция составила 3,5%. Это самый большой показатель в ЕС – ни в одной из стран не было такого подорожания товаров и услуг.

Иными словами, если год назад и сейчас мы зарабатывали бы 1000 евро, то на покупку товаров и услуг в этом году нам не хватило бы 35 евро.

Большинство экономистов считает важнейшей причиной роста цен рост зарплат. Якобы растут цены на оплату труда, поэтому работодатели повышают цены на товары и услуги – иначе их ждут убытки или увольнение работников.

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2016 г. средняя зарплата "на бумаге" в Литве составляла 748 евро. В первом квартале этого года – 817,6 евро, т.е. 9% или на почти 70 евро больше.

Однако многих эти цифры возмущают – их зарплаты за год не изменились, значит их положение ухудшилось.

По данным "Содры", за последний год на 5% и больше процентов зарплаты увеличились у 60% работников. Однако у 20% они не изменились, а еще у такого же количества снизились на 5%.

Всего в этом году меньшую зарплату получали 188 200 человек.

Старший советник директора "Содры" Юлита Варанаускене обратила внимание на то, что чаще всего фиксируется рост зарплат у тех, кто получает меньше минимума (минимум - 380 евро).

"Повышение минимума сказывается на росте цен и через механизм предложения – товары и услуги дорожают не (только) потому что дорожает себестоимость. <...> Но я не готова утверждать, что в Литве цены увеличились быстрее, чем в других странах", – сказала она.

На вопрос, почему большинство не ощущает повышения зарплат, она сказала:

"Мой аргумент, объясняющий разницу в мнении людей и статистике, такой: на это значительно влияет повышение минимальной зарплаты. За год минимум увеличился с 350 до 380 евро, но многие, получающие минимум, скажут, что зарплата не увеличилась.

К примеру, для многих психологически зафиксировалось, что у них как был минимум, так и остался (не важно, что он стал больше). Для других повышение на 30 евро "на бумаге" слишком маленькое, оно не ощущается – реально людям денег не хватает. Для некоторые минимум - только официальная зарплата, остальное они получают в "конверте". Реальные доходы таких людей могли остаться прежними, поскольку, повысив минимум, работодатель снизил зарплату в "конверте".

Представитель портала CV Market Раймонтда Татарелите обратила внимание на то, что ожидания ищущих работу людей в связи с зарплатами растут намного быстрее, чем реальные зарплаты.

"Мы заметили, что в последнее время немного увеличились зарплаты менеджеров – базовая зарплата увеличилась на 5%, надбавки на 5–10%. Также увеличились зарплаты специалистов, у которых они связаны с минимумом, однако это связано с повышение минимума в июле 2016 г. Вообще большого повышения зарплат не наблюдается, около 5%. Однако выросли ожидания кандидатов, люди надеются на зарплату на 20–40% выше", – сказала она.

"Что касается специалистов, руководителей низшего и среднего звена, их зарплаты также важная часть мотивирующей системы, но важно также окружение, страхование здоровья, автомобиль, возможность работать по свободному графику, из дома", – заметила она.

По словам Татарелите, для того, чтобы удержать хорошего специалиста, обычно одной зарплаты мало, разве что это будет зарплата сильно превышающая рыночную.

"Особенно влияет окружение, люди, с которыми работают, интерес к самой продукции, услуге. Если, к примеру, человек не нашел контакта с коллективом, руководителями, работа ему не интересна – такого специалиста и большая зарплата не удержит.

Вероятно, увеличенная зарплата удержит его на 3-6 месяцев, но как только он получит более интересное предложение, убежит. Поэтому важно говорить с людьми и выяснять, что их мотивирует, кроме зарплаты. Может, карьерный рост, а может достаточно похвалить за выполненную работу на словах", – советовала собеседница.

Татарелите заметила, что специалисты в возрасте до 30 лет в Литве меняют работу довольно часто (каждых 1,5 года).

Нередко причина этого - не размер зарплаты, а другие обстоятельства. Для них важен свободный график работы, возможность планировать свое время.