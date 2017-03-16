Жители выступают против сокращения летних каникул

Тысячи жителей Литвы, в их числе и работники системы образования, выступают против решения правительства о сокращении летних каникул. Соответствующую петицию уже подписали почти 31 000 жителей страны, пишет Klaipėda.

Весть о том, что со следующего учебного года могут сократить летние каникулы, возмутила и детей, и их родителей – они против того, чтобы учебный год длился до середины июня.

С ними согласна и заместитель председателя профсоюза работников Литовских общеобразовательных учреждений Лайма Юкнене.

"Лучших результатов мы точно не добьемся, наши школы не приспособлены для работы летом", – сказала она.

В пресс-релизе министр науки и образования Юргита Петраускене сказала, что благодаря удлинению учебного года будут улучшены достижения школьников.

Учебный год предлагают удлинить на 10-15 дней.