Жители столицы возмущены решением мэрии: приходится платить за парковку у дома

Введение платы за парковку на 11 улицах столицы не на шутку возмутило местных жителей.

Такое решение заставило жителей раскошелится, поскольку символическая стоимость только за место для первого автомобиля, а за второй придется платить немалые деньги каждый месяц, а на что пойдут эти деньги - неясно.

Между тем компания Susisiekimo paslaugos, уверяет, что решение было принято с учетом жалоб самих жителей, а порядок выдачи разрешений менять не собираются.

Сообщалось, что с 27 июня парковка станет платной на части улиц Науяместиса, Ужуписа, а также Антакальниса.

Жители, которые поспешили взять специальные разрешения, оказались в дураках – за услугу они заплатили, а парковка пока еще бесплатная.

"Уже проблемы с самим сроком, когда парковка стала платной. Сообщали, что с 27 июня, поэтому мы взяли разрешения, на улице установлен паркомат, но никаких знаков еще нет. Я так и не поняла, надо платить или нет.

Кроме того, я не понимаю, какой мотив у жителей платить за парковку. Почему на квартиру полагается два автомобиля и так хитро считают – за первый, в моем случае, парковка 14 евро в год, а за второй – уже 17 евро в месяц", – жаловалась жительница Ужуписа.

"Второй момент, на что идут эти деньги? Что люди, живущие в центре, получают в обмен: какую инфраструктуру, как улучшается общественный транспорт? Сейчас вынуждают пользоваться общественным транспортом, но таким, какой он сейчас, я пользуюсь только от большой беды, в крайнем случае", – сказала женщина.

Ей кажется неубедительным аргумент, что платная парковка поможет решить проблему парковки в городе, отрегулирует поток машин и время их парковки.

Компания Susisiekimo paslaugos указала, что плата введена, поскольку жители жаловались на то, что машины на улицах бросают лишь бы как, они мешают движению.

Женщину такой ответ возмутил: "Пожаловались 1-2 человека - и все. Я хотела бы знать, сколько жителей написали жалобу. Не было никаких собраний жилтоварищества, только в общей группе на фейсбуке кто-то порадовался, что ввели плату, будет порядок. И все, никаких дискуссий, я ничего не слышала", – сказала она.

Пресс-секретарь Susisiekimo paslaugos Томас Шюшкус сказал DELFI, что решением горсовета тарифы были установлены с учетом общей занятости мест и установленных почасовых расценок.

"Жителей побуждают перейти на использование альтернативных транспортных средств и снизить использование персональных автомобилей, поэтому тариф на второй автомобиль выше", – сказал он.

"Часть этих средств пойдет на улучшение инфраструктуры для велосипедистов. В этом году починят 200 проблемных мест на велодорожках, обновят велодорожки на часто используемых вильнюсцами маршрутах: вдоль проспекта Лайсвес, на аллее Саулетякё, оборудование новых отрезков на Жверинасе и Антакальнисе", - рассказал он об использовании средств, вырученных за паркинг.

Но на 11 улицах мэрия не останавливается. С 30 июня введена плата за парковку около парка Вингис, на очереди Жверинас, где плату введут на всей территории. Сейчас плата у парка Вингис на площадке у ERGO (Гележинё Вилко, 6A) стоит 0,3 евро в час, с понедельника по субботу, с 8 до 18 ч. Жверинас будет включен в "зеленую зону".