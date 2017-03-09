Жители роскошного квартала платят за аренду земли центы

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 марта 2017 г. 09:01
Случаи захвата земли в Павильнюсском и Вяркяйском парках бросаются в глаза. Некоторые дома построены на государственной земле, уже не говоря о заборах. Однако некоторым жителям парков повезло, к примеру, в случае с роскошным кварталом Гульбину государственный лес неожиданно перестал быть лесом. Кроме того, выяснилось, что жители квартала платят за аренду земли центы.
© DELFI

Этот квартал называют вторым кварталом Лауру. Он появился на месте бывшего пионерского лагеря, территория была приватизирована, несмотря на то что это рекреационная территория парка, жители Литвы туда попасть не смогут. Ни для кого нет сомнений в том, что на этом месте вырос квартал роскошных домов, который опоясан забором, со знаками, что территория охраняется.

Национальная земельная служба указала, что проверки на этой территории не проводились.

Однако в мае 2016 года специальная комиссия установила, что в Гульбинайской рекреационной зоне, на защищенной территории побережья, у озера Гульбинай завершают реконструкцию бани. По документам, баня там была с 1976 г. и принадлежала пионерлагерю. По документам, баня реконструируется в лесу, а строительство в лесах в Литве запрещено. Кроме того, комиссия установила, что в нескольких местах огорожена государственная земля и лес.

Государственную службу лесов (ГСЛ) обязали решать эту проблему.

Однако спустя более полугода, когда DELFI поинтересовался расследованием в связи с забором вокруг этого квартала, и выяснил, что загороженный лес перестал быть лесом, и нарушений в квартале нет.

По данным ГСЛ, в ходе инвентаризации выяснилось, что допущена ошибка, это не лес и эту территорию вычеркнуть из списка лесов государственного значения.

Участок земли под кварталом не частный, он сдан в аренду на 99 лет. DELFI интересовался, сколько государству платят за аренду земли. Оказалось, что в 2016 г. за участок заплатили 10 813 евро.

Представитель Вильнюсской мэрии Эдита Жилинскене сказала, что последние изменения на этом участке были в 2014 году, тогда его оценили в 2 703 313 евро, тариф арендной платы - 0,4%. По данным центра реестра, сейчас стоимость этого огромного участка в 13 га - 5 309 000 евро. Значит каждый житель платит арендную плату в среднем по 1000 евро. За аренду такого дорогого участка это мизерная плата.

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