Жители Паланги в ужасе от поведения отдыхающих

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 4 июня 2017 г. 12:59
Паланга всеми возможными способами прихорашивается: kampeухаживают за каждым уголком города, чтобы гостям было как можно удобнее и приятнее. Предприниматели, работники сферы культуры постоянно думаю, чем развлечь и заинтересовать отдыхающих.
© Mindaugas Milinis

Но некоторые гости курорта своим поведением вызывают вопрос – действительно ли это стоит усилий местных жителей?

Несмотря на то, что на ул. Витауто еще не действует одностороннее движение, уже поступают жалобы, что эти перемены только осложнят, а не улучшат положение. Однако первые выходные эти опасения развеяли – туристы приняли новшество и доказали, что больше шума поднимали сами горожане. Конечно, лето еще впереди, всякое может быть.

Похоже, что некоторые привычки отдыхающих наносят вред. Правда, до сих пор неясно, кто же эти хулиганы - местные или отдыхающие. В конце выходных, в воскресенье, около 20 ч., в фонтан в сквере Юрате и Каститиса злоумышленники налили пенящейся жидкости. "Пришлось спустить воду с фонтан, промыть все и потом заново наполнить водой. Конечно же, мы понесли ущерб: это около 90 куб. м воды, дополнительная работа. Мы надеемся, что другого ущерба хулиганы фонтаны не нанесли", – сказал директор Palangos komunalinis ūkis Константинас Скерус.

Позже в социальной сети мэр города Шарунас Вайткус написал, что выяснили виновного - это молодая жительница Паланги. Нанесенный ущерб придется возмещать ее родителям.

На горе Наглиса была замечена девушка, которая собирала ландыши. Гора Наглиса - городская зона, а в городе рвать цветы запрещается.

"Ландыши на песке не растут, им нужна более влажная почва. Поэтому отдыхающие и гости курорта должны научиться радоваться красоте, природе иначе. Ведь не обязательно все, что красиво, нести домой", - заметил лесничий Станисловас Йонайтис.

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