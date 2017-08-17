Жители Литвы выбрали любимое национальное блюдо

Цеппелины были выбраны самым любимым национальным блюдом литовской кухни, опередив холодный борщ, картофельную бабку и др. блюда традиционной кухни, таковы результаты первого исследования привычек в области поедания и приготовления цеппелинов.

Журнал Beatos virtuvė опросил больше 1300 респондентов и уделил цеппелинам особое внимание. Несмотря на то, что больше двух третей участников опроса знают, что литовцы "унаследовали" цеппелины от немцев и ирландцев, но 22,1% участников опроса отказывается верить историческим фактам и утверждают, что если "на цеппелинах" выросли не только они, но и их родители с дедами, то цеппелины являются объектом кулинарного наследия Литвы.

Больше половины участников опроса указали, что сезон цеппелинов длится круглый год. Треть респондентов указала, что ест цеппелины только зимой.