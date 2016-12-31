Жители Литвы выбрали человеком года президента Грибаускайте

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BNS
суббота, 31 декабря 2016 г. 13:01
Жители Литвы выбрали человеком года президента Далю Грибаускайте, титул человека года в мире достался главе США Бараку Обаме.
© Prezidentūros nuotr.

Таковы данные опроса, который в конце ноября/начале декабря провела компания Baltijos tyrimai. Результаты опроса опубликовало издание Lietuvos rytas.

В опросе этого года респонденты назвали 80 человек - 38 политиков, 24 телеведущих, журналистов, участников разных шоу, актеров, режиссеров, певцов, 10 спортсменов и тренеров, 8 других общественных деятелей. По данным издания, Грибаускайте выбирают человеком года 8 год подряд, ее выбрали 19,3% участников опроса.

Второе место по результатам опроса занимает экс-президент Валдас Адамкус, который в этом году отметил свое 90-летие (11,3%). На третьем месте - новый премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис (10,4%).

Далее следуют лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис (9,4%), глава социал-демократов Альгирдас Буткявичюс (4,2%), председатель Союза отечества Габриэлюс Ландсбергис (2,8%), пловчиха Рута Мейлутите (2,6%), экономист Аушра Малдейкене (1,5%), телеведущий Андрюс Тапинас (1,3%), первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис (1,2%).

На титул человека года литовские респонденты предложили 47 человек. Человеком года в мире в 9-ый раз подряд был выбран глава США Барак Обама (19,2%).

BNS
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