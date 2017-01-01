Жители Литвы встретили Новый год: были и поцелуи и драки

Ночь с субботы на воскресенье жители Литвы провели бурно. Наступивший год красного петуха призывали встречать активно.

2017 год многие горожане и гости столицы встретили на Кафедральной площади. Под новогодние фейерверки пили шампанское, на площади оставляли пустые бутылки.

Неспокойно было и на других улицах города. Молодые люди, встречавшие Новый год, были настроены нежно - целовались и обнимались.

Правда, для некоторых новогодняя ночь закончилась преждевременно. Полиция зафиксировала ряд нарушений.

Самое кровавое происшествие произошло на площади В.Кудирки, где мужчина перерезал горло гражданину Индии и ранил пытавшегося его задержать молодого человека. Обоим пострадавшим потребовалась помощь врачей.