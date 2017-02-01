Жители Литвы видят угрозу в России и Беларуси и меньше смотрят российское ТВ

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ru.DELFI.lt
среда, 1 февраля 2017 г. 12:04
Жители Литвы считают, что самыми недружественными государствами, представляющими наибольшую угрозу, являются Россия и Беларусь, и поддерживают членство страны в ЕС. Результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу литовского МИДа, также показали, что в Литве падает популярность российских каналов.
© DELFI (R.Daukanto pieš.)

В опубликованном на сайте министерства сообщении говорится, что, по данным опроса, две трети жителей (65%) поддерживают членство Литвы в ЕС, против высказываются 12% опрошенных. Самый высокий уровень поддержки - среди молодежи, студентов и людей и респондентов с высшим образованием.

Как самое недружественное по отношению к Литве государство, представляющее угрозу, большинство участников опроса назвали Россию (64%). Второе место в этом списке заняла Беларусь (20%). За год негативная оценка возросла на 7% (больше чем на треть).

Респонденты считают, что Литва должна активно сотрудничать с Латвией (67%), Польшей (65%), Эстонией (62%), больше половины опрошенных (59%) указали и Германию.

На вопрос о том, как избрание Д.Трампа президентом США может повлиять на литовско-американские отношения и на ситуацию с безопасностью в нашем регионе, 39% респондентов ответили, что ничего по существу не изменится, 27% - что можно ожидать ухудшения, т.к. положение в международной сфере становится непредсказуемым, а 8% убеждены, ситуация должна улучшиться.

Согласно опросу, 88% жителей черпают сведения о внешней политике Литвы из телевизора. На втором месте - интернет-СМИ (43%). Радио источником информации о внешней политике является для 40% жителей, печать - 27%. Похожие результаты были получены и в ходе опроса, проведенного год назад.

За последний год заметно сократилась популярность российских телеканалов в Литве. 24% опрошенных указали, что постоянно смотрят новости и передачи о мировых событиях на "Первом балтийском канале", 14% - на РТР. Это треть меньше, чем в конце 2015 года, когда проводился похожий опрос.

Исследование также показало что интерес к международным событиям со стороны жителей Литвы постепенно растет. 42% респондентов сказали, что интересуются или проявляют очень большой интерес к теме внешней политики (год назад таких было 38%). Среди них больше половины (58%) убеждены, что реализация интересов Литвы обеспечивается дипломатическими средствами.

69% жителей, интересующихся услугами МИДа и литовских диппредставительств, хорошо или очень хорошо оценили их качество.

Репрезентативный опрос общественного мнения был проведен в период со 2 по 10 декабря 2016 года, были опрошены 1002 жителя страны в возрасте 18 лет и старше.

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