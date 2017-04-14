Жители Литвы везут из Польши и алкоголь

Жители Литвы везут из Польши не только продукты питания и бытовую химию, но и алкогольные напитки.

Я уже писал о том, что за неделю до Пасхи жители Литвы ездили в Польшу за покупками, но об одном факте тогда умолчал – практически каждый покупатель из Литвы клал в тележку не только мясо, сыр, гигиенические принадлежности и корм для домашних питомцев, но и алкоголь - в основном пиво.

Самое дешевое польское пиво крепостью 7,2% стоило 1,79 злотых (0,42 евро) за 0,5 л. Но им литовцы не интересовались.

Намного больше внимания они уделили светлому пиву крепостью 5,6%. Упаковка из 4 банок по 0,5 л стоила 7,48 злотых (1,77 евро), значит одна банка - 0,44 евро. Покупатели в Kaufland брали по 4-6 таких упаковок.

Не менее популярным было и польское пиво крепостью 5% по 2,69 злотых (0,64 евро) за 0,5-литровую бутылку. Однако в кассе выяснилось, что за стеклянную тару в Польше берут залог в 0,30 злотых, значит бутылка стоит 2,99 злотых (0,71 евро).

Покупатели из Литвы были не многословны, но посылали "привет" министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге.

"Скоро власть сможет радоваться, что литовцы перестали пить, стали как мусульмане. мы уже забываем вкус литовского пива. Вот, привезу на две недели, потом опять приеду. Ведь не только пиво, и еду отсюда везем, все окупается и даже остается", – сказал Юлюс из Мариямполе.

"В прошлый раз я привез Žyvec, неплохой вкус, вот это Kasztelan еще не пробовал. Друзья раньше смеялись, говорили, что поляки не умеют пиво варить, а сейчас пробуют и не отворачиваются", – рассказал Вайдас из Друскининкай.

В Польше пока нет залога на пластиковую и жестяную тару. Однако некоторые литовцы умудрятся наклеивать на нее штрихкоды от литовского пива и сдавать в Литве. В результате польское пиво становится еще на 10 центов дешевле.

В отделе крепких алкогольных напитков в Kaufland людей было немного, поскольку самую дешевую водку за 18,99 злотых (4,50 евро) за 0,5 л уже раскупили. Осталась более дорогая по 19,99 злотых (4,74 евро). В винном отделе литовцев было еще меньше.

В Литве с 1 марта увеличили акциз на алкоголь: на пиво на 112%, на вино от 92 до 111%, на крепкий алкоголь – на 23%.