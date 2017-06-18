Жители Литвы валяются как "соски", а парламент идет цивилизованным путем

"Мой код – 7,5 градусов", – ответила группа людей, пытавшихся помочь спившейся женщине. Литовские села тонут в море крепкого пива, а политики, одобряющие показательное ограничение алкоголя, вопрос запрета "сосок" отложили на будущее.

После волны возмущения в обществе, связанной с тем, что депутаты одобрили пакет ограничений алкоголя, но при этом ничего не сделали в сфере торговли крепким пивом, правящие обещали ускорить процесс.

13 июня депутаты с ответственными специалистами обсудили проблему крепкого пива в литровых пластиковых бутылках, однако конкретные решения решили принимать на осенней сессии.

Вице-спикер парламента Рима Башкене сказала DELFI, что запрет на такое пиво, скорее всего, появится во втором пакете ограничений.

"Я надеюсь, что нам удастся действовать не только с помощью запретов, но и с помощью просвещения – в программах просвещения больше внимания будут уделять обсуждению вреда, наносимого алкоголем, наркотиками. Основной момент – просвещение. И должна появиться культура торговли – неважно, пивом или другими напитками. Нужно больше внимания, чтобы "сосок" не осталось, чтобы не осталось крепкого пива", – сказала DELFI Башкене.

1 июня были приняты следующие поправки: со следующего года купить и употреблять алкоголь можно будет только с 20 лет, кроме того, время торговли алкоголем станет короче: в будние дни и в субботу - с 10 до 20 часов, в воскресенье - с 10 до 15 часов, за исключением алкоголя, который продается на разлив и употребляется в общепите. На всех массовых мероприятиях с 2020 года можно будет торговать слабым алкоголем - до 7,5 градуса. Однако будет запрещено продавать алкоголь на пляжах. С 2018 года в стране будет запрещена любая реклама алкоголя.

Однако 4 мая парламент не одобрил предложение депутата "Порядка и справедливости" Ремигиюса Жемайтсайтиса уменьшить тару в зависимости от крепости алкогольных напитков. Сейчас крепкое пиво продают в литровых бутылках.

"У нас были конкретные серьезные желания, но когда власть займется этими "сосками" - не знаю", – сожалела бывшая председатель общины Юодпенай Броне Тручилаускене.

По ее словам, община перепробовала разные методы борьбы с соседом, который пьет и от этого сходит с ума, предлагала и кодирование.

"Одна женщина согласилась. Неделю не пила, мы радовались, что можем ей помочь. Но через неделю в сельмаге она снова покупала алкоголь. Продавец знала об этом и спросила у нее: ты же сказала, что будешь кодироваться. "мой код – 7,5 (градусов)", такой последовал ответ", – рассказала Тручилаускене.

По ее словам, она очень надеялась, что "крестьяне" выполнят свои предвыборные обещания. "А сейчас мнения разделились, говорят, что перемены начнутся с 2018, другие с 2020 года. А почему нельзя было сразу с 1 июля, хотя бы на час сократить время торговли, чтобы с 8 ч. люди не стояли у магазинов в ожидании "соски", – удивлялась она, упомянув, что не раз встречалась с "крестьянами" и Рамунасом Карбаускисом перед выборами, что проблема "сосок" "крестьянам" известна.

Башкене сказала, что не помнит, почему "крестьяне" голосовали против уменьшения тары для крепкого пива.

"Наверное, что-то в этой поправке было, может, она не была согласована. Во всех вопросах, которые мы пытаемся решать, мы не ходим наносить вред бизнесу. Должна быть договоренность. ... нужно видеть обе стороны медали – мы не планируем в Литве разваливать бизнес пивоваров", – сказала она.

Председатель парламентского комитета здравоохранения Агне Ширинскене подтвердила DELFI, что депутаты, представители Минздрава и Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем обсуждали методы борьбы с крепким пивом. Один из вариантов – последовать примеру латышей. По ее сведениям, в "соски" в Латвии разрешают разливать пиво крепостью 5,8%.

"Мы говорили, как об уменьшении объемов тары, так и о снижении крепости. В некоторых вопросах мы попросили Департамент по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем провести исследование и выяснить, каким будет реальный объем, концентрация. Чтобы это аргументировано обставить, если нужны будут переговоры с ЕС. Речь шла об установленном в Латвии размере – 5,8% - выясняли, чем он обоснован. Мы не знаем аргументов латышей. В вопросе объема нет окончательного решения. Кроме того, мы говорили о других алкогольных напитках, не только о крепком пиве, но и о вине, водке в небольших упаковках", - сказала DELFI Ширинскене.

На минувшей неделе она сказала DELFI, что обращаться в ЕК планируют, поскольку "крестьяне" цивилизованные: "Мы входим в ЕС, поэтому должны цивилизовано вести переговоры. Да, это переговорная процедура, да, за лето мы этот вопрос решим".