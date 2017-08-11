Жители Литвы в Украине попадают в ценовой рай

Для жителей Литвы Украина – настоящий ценовой рай. За 12 евро можно сытно поужинать в лучшем киевском ресторане, а за 7 – купить в магазине полный мешок продуктов.

Но для местных жителей цены высокие. Минимальная зарплата в Украине составляет всего 85 евро, а средняя 200 евро.

Вероника, гостившая в Киеве у своей сестры, рассказала DELFI, что в Украине ты оказываешься в мире контрастов – рядом роскошь и нищета, пообедать можно и за несколько евро и за несколько десятков.

"Контрасты очень велики, рядом едут "Запорожец" и Lamborghini – это обычная картина. Это как два города в одном", – сказала она.

Женщина жила у своей сестры в спальном районе, далеко от центра, поэтому могла наблюдать за жизнью простых украинцев.

Поездка ей понравилась: за полный пакет продуктов в магазине платили всего 7–14 евро, несмотря на то, что покупали не самые дешевые продукты, вечер проводили в дорогом ресторане и это не сильно сказывалось на их кошельке.

"Мы больше готовили дома, но сколько мы ходили в рестораны – хотелось хлопать в ладоши. Однажды вечером мы ужинали в дорогом ресторане на набережной Днепра. Там есть улица, напоминающая нашу Й.Басанавичюса в Паланге – много кафе, ресторанов, людей.

Муж сестры говорил, что там будет очень дорого, но мы хорошо поели и заплатили за 4 человек 70 евро.

"Мы брали и закуски, суп, второе, не простые блюда, а стейки и др. Мы брали и десерты. В Вильнюсе мы бы за все заплатили в три раза больше", – рассказала Вероника.

Она признала: съесть все поданное не хватило сил, половину пришлось забрать домой.

"В следующий раз мы ходили в ресторан, где все было на советскую тематику: блюда, посуда, интерьер, всякие самовары. Там больше подают традиционные блюда – украинский борщ и т.п. За пятерых заплатили 50 евро", – удивлялась она.

Однако, по ее словам, еще приятнее было покупать в магазинах или на рынке.

"Сырок творожный – 8 гривен, если разделить на 30, получится сумма в евро – это смешно. Килограмм вкусных макарон всего около 35 евроцентов, бананов – 40 евроцентов, 10 яиц – около 65 евроцентов.

Kijevas © Romas Sadauskas-Kvietkevičius

У них популярна торговля в подземных переходах. Люди там продают все, видела, как на обычном столике, на жаре выше 30 градусов продавали сало.

Это уже страшно, негигиенично, сама никогда бы не купила. Но цены там – центы, килограмм арбуза – евро", – сказала она. Правда, женщина заметила, что в кафе цены похожи на литовские: кофе с молоком 1,70 евро, круассан – от 1,15 до 2 евро.

Радовали Веронику и цены на одежду, несмотря на то, что ассортимент в брендовых магазинах был не ахти каким.

"На рынках, в подземных переходах и правда очень дешево. Красивое платье дочери стоило 3–4 евро. В Вильнюсе даже на Калварйском рынке за такую цену не купишь. Потом мы поехали в один ТЦ, где был магазин "Большевик".

Там уже немного дороже было, ползунки стоили 7 евро, но до вильнюсской цены все равно далеко. Там я купила кукольную коляску за 5 евро, конфеты.

Иной была картина в брендовых бутиках – Mothercare, Massimo Dutti. Там покупать не стоит, цены высокие. Мы думали там будет дешевле, но оказалось, что в Вильнюсе дешевле", – удивлялась она.

Вероника отметила, что в спальных районах люди живут просто, большинство одежду покупает на рынках, а в центре иная картина.

"Люди там иначе выглядят, видно, что одежда на них дорогая. С нашей зарплатой мы бы хорошо жили в Украине, как господа, но если бы я была рядовой украинкой – было бы очень тяжело. Несмотря на то, что там все дешево, постоянно пришлось бы считать деньги", – сказала она.

Женщина планировала с семьей посетить Одессу, но внезапно заболела дочь, и планы пришлось менять.

С девочкой поехали в больницу.

"Консультация врача стоила 7 евро. У нас в Литве в частных клиниках таких цен нет. Однажды в Вильнюсе мы заплатили за визит, правда, вместе взяли и анализ крови, 120 евро.

Детская больница поразила – она на окраине города, но недавно ей выделили финансирование. Она так хорошо отремонтирована - в жизни подобного не видела. Каждая палата - огромная, в ней душевая, выход на улицу. Я этого не ожидала, думала столкнусь с советским наследием", – рассказала Вероника.

Она прибавила, что лекарства в Украине также дешевы.

Веронику также удивило, как украинцы платят за коммунальные услуги.

"Есть немало многоквартирных домов, жители которых несут плату за коммунальные услуги в жилтоварищество, а правление оплачивает счета за всех жителей. Так, например, в доме моей сестры, уже 30 лет живет мужчина, который никогда не платит за услуги, за него платят другие жители. И они ничего не могут с этим сделать, за малейший долг всему дому отключат свет или воду.

Иногда правление выбирает, какие счета надо оплатить в первую очередь. И, например, сейчас у моей сестры нет горячей воды, несмотря на то, что сама она всегда вовремя платит за услуги", – удивлялась Вероника.

Это настоящий город контрастов: многоквартирные дома старые, а рядом с ними стоят дорогие автомобили. Муж сестры сказал, что это часть имиджа. Ни на самом деле, где ты живешь, знают не все, в гости ведь всех не приглашаешь, зато машину во дворе могут видеть все", – смеется она.