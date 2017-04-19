Жители Литвы услышат вой сирен - проверят систему оповещения

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BNS
среда, 19 апреля 2017 г. 08:58
В среду в первой половине дня в Литве будет проведена проверка системы предварительного предупреждения, сообщает Департамент противопожарной безопасности и спасения.
© AFP/Scanpix

Как говорится в сообщении департамента, в 11:52 будет слышен вой сирен, включат сирены централизованного управления с сигналом "Внимание всем!", населению будут разосланы СМС-сообщения с предупреждением о проверке системы.

Во время проверки сирены будут звучать три минуты, а уже в 11:55 Литовское радио и телевидение, а также в региональные и местные радиостанции будут транслировать населению информацию и рекомендации.

Передача СМС-сообщений начнётся одновременно с началом воя сирен, т.е. в 11:52, и продолжится до 11:58.

"При звуке сирен жителям рекомендуется включить радио- и телеприёмники, и выслушать передаваемую информацию", - указывает Департамент противопожарной безопасности и спасения.

BNS
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