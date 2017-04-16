Жители Литвы стали больше доверять армии

За последний месяц значительно увеличилось число жителей Литвы, которые стали доверять армии, уровень доверия к ей сейчас самый высокий за последние 12 лет, сказал директор центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus Владас Гайдис.

"Доверие к армии увеличилось, по сравнению с прошлым месяцем, было 53% сейчас почти 60%, почему, трудно объяснить, но видно, что скандал с "золотыми вилками" забыт, более того, рейтинги армии самые высокие за последние 12 лет", – прокомментировал Гайдис объявленные 15 апреля в издании Lietuvos rytas рейтинги.

По заказу издания Vilmorus провел опрос, результаты которого показали, что армии доверяют 59,6% жителей, месяц назад таких было 53,1%. Также в апреле стало меньше людей, которые не доверяют армии – из число уменьшилось с 17,9% (в марте) до 12,9% (в апреле). Опрос жителей был проведен 1–9 апреля 2017 года.

"В октябре 2005 года произошел один инцидент - российский самолет оказался в воздушном пространстве Литвы и упал, этого не заметили, в результате это значительно повлияло на снижение рейтинга армии, он не восстановился до сих пор. Наконец, армия вернулась на достойное место", – сказал социолог.

Напомним, что в 2005 г. в Шакяйском районе, у границы с Калининградской областью разбился истребитель ВВС России Су-27, пилот катапультировался и не пострадал.

По данным опроса, по традиции жители Литвы больше всего доверяют пожарным-спасателям (90,2%), на втором месте идет полиция (61,8%), далее армия и президент (59,5%), Церковь (52,1%), система образования (47,2%). Меньше всего люди доверяют партиям (9,1%) и парламенту (12,9%).