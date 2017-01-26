Жители Литвы смогут лечить редкие болезни в странах ЕС

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BNS
четверг, 26 января 2017 г. 16:18
Жители Литвы, застрахованные обязательным страхованием здоровья, смогут лечить особенно редкие болезни в других странах - членах Евросоюза (ЕС), где есть специалисты по таким болезням.
Ligoninė
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Для этого Еврокомиссия создала сеть Европейскую сеть референтных центров. Она ориентирована на лечение редких болезней и особенно сложных состояний здоровья. Эти новшества в четверг представили в Вильнюсе члены Еврокомиссии (ЕК).

В соответствии с этой моделью больницы во всем ЕС будут принимать больных на лечение по 937 областям.

В Литве таких областей будет двенадцать. Восемь из них будет курировать Сантаришская клиническая больница в Вильнюсе, а остальные четыре области - Каунасская клиническая больница.

Новая модель вступит в силу 9 марта, сообщил в четверг в Вильнюсе ответственный за здравоохранение и безопасность продовольствия еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис.

"Это позволит провести в жизнь так называемую Директиву трансграничного лечения в больницах, которая обеспечит возможность европейцам лечиться в любом месте в предусмотренных центрах", - сказал В. П. Андрюкайтис журналистам в Сантаришкской больнице.

По его словам, цель такой модели - использование преимуществ систем здравоохранения разных стран - членов ЕС.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что участие Литвы в такой сети показывает, что "литовские специалисты достигли особенно высокого уровня профессионализма".

Каждая страна в отдельности предусмотрит, как компенсировать лечение ее граждан в другой стране - члене ЕС.

BNS
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