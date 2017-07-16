Жители Литвы штурмуют страницу МИД России в соцсети: "Кремльнашуисториюнеперепишешь"

Инициатор акции журналист Андрюс Тапинас на своей странице призвал всех жителей Литвы пойти на страницу МИД РФ в Facebook и оставить пос информацией о партизанах запись #Кремльнашуисториюнеперепишешь (Kremliau, mūsų istorijos neperrašysi).

"Если МИД РФ на своей официальной странице может поливать нас грязью, мы на это можем ответить. Пойдите на их страницу в Facebooke и оставьте вежливое: #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Помните эффективность этого метода? Это займет у вас минуту, посетите кремлевское логовище, выразите вашу позицию и предложите это сделать другим!", - написал в Facebook Тапинас.

В воскресенье утром на странице МИД РФ было оставлено больше 7000 таких сообщений к версии на английском и 5200 комментариев - к русской.

DELFI напоминает, что пресс-секретарь Российского МИД М.Захарова ранее заявляла, что за "лесными братьями" стояли "западные спецслужбы" – якобы это доказывают многочисленные документы, в том числе и рассекреченные данные ЦРУ.

Так Кремль отреагировал на короткое видео, которое НАТО показал по каналам в социальных сетях, о "лесных братьях" - партизанах Латвии, Литвы и Эстонии, которые оказывали сопротивление советской оккупации.

Насмехаясь над "латвийскими патриотами", которые "якобы боролись с советской властью", Захарова напомнила "жертвам западной пропаганды, не знающим историю", что "советская власть" - это были мирные жители.

После этого восходящая звезда российской дипломатии и, возможно, будущий министр иностранных дел России Захарова обратилась к военно-историческому обществу, антифашистским организациям, историкам, общественным деятелям, политологом, журналистам и т.д.

"Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а "лесные братья" — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра", - заявила Захарова. Она также напомнила, что именно партизаны участвовали в Холокосте.