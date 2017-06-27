Жители Литвы променяли литовское взморье на европейские города

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ru.DELFI.lt
вторник, 27 июня 2017 г. 11:31
Жители Литвы традиционно планируют летние отпуска. Но в этом году отдыхать намерено меньше литовцев, предпочтения туристов несколько меняются.
© AFP/Scanpix

Ежегодный опрос клиентов показывает, что в этом году больше жителей отдых на литовском взморье намерены променять на путешествия в европейские города, говорится в пресс-релизе.

«Опрос клиентов о привычках в плане путешествий мы в проводим третий год. В этом году, в отличие от предыдущих лет, стало очевидно, что планирующих отдых в Литве у моря стало меньше. Из более чем 2000 опрошенных клиентов только 14,4% в этом году собираются провести отпуск на литовском взморье. В прошлом году, например, такой вид отдыха выбрал каждый пятый респондент», - говорит директор по маркетингу Pigu.lt Гедре Вилке.

Еще 12% респондентов в этом году будут отдыхать в литовской деревне, еще столько же респондентов отметили, что отпуск в этом году проведут дома. В предыдущие годы дома отдыхать планировали 11% опрошенных.

А вот отдохнуть за границей в этом году планирует больше респондентов. 17% опрошенных жителей Литвы планируют отправиться в Европу и посетить большие города Старого континента. В прошлом году европейские города намеревались посетить 15% клиентов.

Отдых на зарубежных курортах, таких как Турция или Египет, в этом году предпочли каждые десять респондентов (7% в прошлом году.). В дальние экзотические страны, как и в предыдущие годы, планирует отправится около 4% респондентов.

Исследование также показывает, что часть жителей Литвы до сих пор не склонны планировать отпуск заранее. 23% участников опроса сообщили, до сих пор не знают, как проведут отпуск в этом году. В прошлом году об этом говорили 17% клиентов интернет-магазина.

Интернет — опрос клиентов Pigu.lt провел 23-29 мая, свое мнение в общей сложности высказали 2085 жителей.

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