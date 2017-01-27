Жители Литвы положительно оценивают членство в НАТО и дислокацию сил союзников

Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Министерства обороны Литвы в декабре 2016 года компанией RAIT, говорится в сообщении для прессы.

По данным исследования, положительно или крайне положительно членство Литвы в НАТО оценивают 84% опрошенных. По сравнению с 2015 годом, этот показатель вырос на 3%. Отрицательно о членстве Литвы в НАТО высказались лишь 9% респондентов (в 2015 году - 10%), порядка 7% респондентов не имели на этот счет мнения (в 2015 г. - 9%).

Почти такое же количество жителей - 81%, одобряют, либо крайне одобряют постоянное присутствие союзников НАТО на территории Литвы, 67% опрошенных придерживаются мнения, что батальон НАТО, который будет дислоцирован в этом году, поможет сдерживанию враждебно настроенных государств.

"НАТО - стратегический партнер Литвы по безопасности, поэтому поддержка общества как членства страны, так и дислокации сил союзников в стране показывает высокую сознательность общества в вопросах безопасности государства", - говорит министр обороны Раймундас Кароблис.

Почти половина (48%) опрошенных утверждали, что при виде литовских солдат в униформе или союзников и военной техники чувствуют себя безопаснее. 73% респондентов полагают, что дислокация сил союзников и участившиеся военные учения укрепляют безопасность Литвы, 67% одобряют утверждение, что дислоцируемый в 2017 году международный батальон союзников поможет сдержать враждебно настроенные государства.

По данным опроса, наиболее дружественной страной считается Латвия, ее упомянули чуть более половины респондентов. Одной из самых дружелюбных стран Европы жители Литвы указали и Германию, под чьим руководством в Литве будет дислоцирован батальон. Наиболее дружественными странами Европы граждане Литвы также указали соседей - Эстонию и Польшу.

Репрезентативный опрос жителей Литвы был проведен 9-20 декабря 2016 года компанией RAIT по заказу Министерства обороны Литвы. В ходе исследования были опрошены 1010 человек в возрасте 15-74 лет. Статистическая погрешность - порядка 3%.