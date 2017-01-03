Жители Литвы оказались в числе самых несчастных людей в Европе

Исследование в Литве провели в 2013 году. В ходе интервью у жителей спрашивали о том, довольны ли они жизнью, об их эмоциональном состоянии, самооценке, самочувствии, доверии к другим людям и т.д.

Респонденты старше 15 лет отвечали на такие вопросы: часто ли вы на этой неделе грустили, с оптимизмом ли смотрите в будущее, часто ли вы беспокойны во сне, чувствуете ли свою близость с живущими по соседству, ценят ли вас близкие и т.д.

Исследование провели в 29 странах Европы, всего было получено 54 600 ответов на вопросы.

Старший научный сотрудник Каунасского технологического университета Лигита Шаркуте сказала DELFI, что это исследование считается наиболее качественным в Европе.

В Литве хуже всего дела обстоят с эмоциональным благосостоянием. Хуже, чем в Литве дела обстоят только в Албании и Венгрии. Немного лучше – в Болгарии, а Польше находится ближе к середке. Лучше всего дела с эмоциональным благосостоянием обстоят в Норвегии, Дании, Словении и Ирландии.

С психологическим благосостоянием в Литве дела обстоят немного лучше. Хуже, чем в Литве оно в Украине, России, похожее в Чехии и Болгарии, ближе к середине в Польше, Словении и Испании, а самое лучшее - в Дании, Швейцарии, Норвегии, Испании и Германии.

По энергичности Литва снова отличается плохими показателями. Хуже дела обстоят только у испанцев и венгров. Такой же показатель, как в Литве - в Великобритании. Ближе к середине - шведы, а самые энергичные - швейцарцы, португальцы, жители Кипра и Израиля.

По показателю общинности Литва занимает середину, хуже обстоят дела на Кипре, в Чехии, Албании и России. Примерно так же, как литовцы чувствуют себя поляки, эстонцы и болгары. Самый высокий уровень общинности - в Ирландии, Норвегии и Венгрии.

В вопросе межличностных отношений хуже чем в Литве обстоят дела в Италии, Словакии, Венгрии, Чехии, Украине и России. Примерно также эти отношения охарактеризовали эстонцы, поляки и болгары, а лучше всего дела обстоят в Дании, Норвегии, Германии, Швейцарии и Швеции.

Шаркуте заметила, что Латвия на этот раз в исследовании не участвовала, поэтому из стран Балтии Литву можно сравнивать только с Эстонией.

"Кое в чем есть сходство, но в Эстонии показатели немного лучше. Самые лучшие показатели в Скандинавии, Западной Европе, а худшие – в странах бывшего СССР. Наверное, это исторические причины, но, думаю, есть и экономические. Это неравенство доходов", – сказала Шаркуте.

Она прибавила, что цель политики - не сделать максимальным среднее благосостояние страны, а снизить разницу в уровне благосостояния. "Это - экономика счастья", – пояснила она.

Шаркуте сказала, что экономика счастья - это не только повышение зарплат или необлагаемого налогами минимума, но и стремление к тому, чтобы люди у себя в стране чувствовали себя хорошо.

"Что значит неравенство доходов? Это – очень большая разница между низкими и высокими зарплатами. Тут появляется недовольство: "Я ничего не могу себе позволить, а другие могут себе позволить все", – сказала собеседница.