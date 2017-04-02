Жители Литвы - одни из лидеров в Европе по количеству употребляемого алкоголя

 (29)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 13:36
Жители Литвы практически употребляют больше всего алкоголя в год, чем жители других стран Европы. По данным новейшего исследования, больше всего алкоголя употребляют датчане, однако жители Литвы занимают второе место, а 2/5 граждан страны сказали, что были жертвами насилия со стороны пьяных, пишет lrt.lt.
Alkoholis parduotuvėje
© DELFI / Domantas Pipas

Авторы исследования заметили, что за один раз больше всего алкоголя выпивают жители стран Северной Европы, в их числе и Литва, а меньше всего - Италии и Португалии. Сообщается, что каждый пятый европеец сталкивается с проблемами, вызванными употреблением алкоголя. Чаще всего это "чувство вины", реже – употребление алкоголя на следующее утро.

Также каждый 5 европеец в детстве или подростковом возрасте жил с алкоголиком, а 2/3 понесли ущерб из-за пьянства другого человека. Правда, в странах Балтии зафиксировано больше всего негативного опыта в детстве, связанного с употреблением алкоголя близкими или окружающими. Несмотря на то, что большая часть людей согласна с тем, что необходимо ограничивать продажу алкоголя, небольшой процент респондентов поддерживает повышение цен на алкоголь.

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Жители Литвы - одни из лидеров по количеству употребления алкоголя в Европе (29)

Alkoholis parduotuvėje
Жители Литвы практически употребляют больше всего алкоголя в год, чем жители других стран Европы. По данным новейшего исследования, больше всего алкоголя употребляют датчане, однако жители Литвы занимают второе место, а 2/5 граждан страны сказали, что были жертвами насилия со стороны пьяных, пишет lrt.lt.

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