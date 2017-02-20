Жители Литвы оценили планы правящих в связи с алкоголем

С 1 марта 2017 г. в Литве увеличатся акцизы на алкоголь, поэтому он подорожает. Правящие также рассматривают возможность торговать алкогольными напитками только в специализированных магазинах. Что об этом думают жители страны?

Компания Spinter tyrimai по заказу DELFI в конце января провела опрос жителей, в котором участвовали 1010 респондентов. Кроме прочего, у них также спрашивали: как подорожавший после повышения акцизов алкоголь изменит ваше поведение? Как вы оцениваете планы в связи с продажей алкоголя только в специализированных магазинах?

Почти половина – 47,8% – участников опроса сказала, что эти планы никак не скажутся на их действиях и поведении – они будут покупать столько алкоголя, сколько покупали. Немалая часть жителей – 17,7% – указала, что будет реже покупать дорогие напитки.

Больше 15% участников опроса сказали, что покупали бы более дешевые виды дорогого алкоголя или искали бы, где купить их дешевле, но нелегально.

Люди старшего возраста, с образованием, большими доходами чаще указывали, что подорожание алкоголя никак на их поведении и привычках не скажется.

Меньше алкоголя планировали покупать женщины, респонденты в возрасте 18-25 лет. Более дешевый алкоголь или нелегальный алкоголь покупать планировали мужчины, люди со средним образованием, с небольшими доходами, жители сел и районных центров.

По подсчетам Литовской гильдии пивоваров, с 1 марта после повышения акциза 0,5 л пива подорожает примерно на 0,11 евро, такое же количество сидра - на 0,17 евро, вина – на 0,43 евро, крепких алкогольных напитков – на 0,62 евро.

Продажу алкогольных напитков в специализированных магазинах одобряют 42,6%, а не одобряют – 51,2% респондентов.

Обычно такие планы одобряют женщины, жители крупных городов. Не одобряют – мужчины, люди с небольшим достатком и респонденты от 46 лет и старше.

"Опрос подтверждает, что подорожание алкоголя в результате повышения акцизов имеет двойное влияние: с одной стороны, часть людей будет меньше покупать алкоголь, с другой, абсолютное большинство будет пить столько же, но перейдет на более дешевый и менее качественный алкоголь, третья часть - будет искать возможность приобретения нелегального алкоголя, будут и такие, которые будут ездит за алкоголем в другие страны. Минфин и МВД должны подготовиться к последствиям такого решения", - сказал исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас, отметив, что представленная в Литве концепция имеет аналоги в некоторых африканских странах.

"Ни в одной европейской стране нет ничего подобного тому, что предлагают в Литве. Есть Скандинавские страны, где действует государственная монополия на торговлю, где частники не морочат себе голову этим вопросом, поскольку этим занимается государство. В Литве предлагают странное новообразование.

Наши люди, я думаю, начинают понимать, какие отрицательные последствия появятся: это и развал бизнеса (neне только магазинов, но и малых производителей), сокращение числа рабочих мест, рост "тени", еще больше людей, закупающихся в соседних странах, большинство покупателей будет сталкиваться с проблемами при покупке товаров и т.д. Поэтому такие ответы респондентов меня не удивляют", – сказал Вилимас, отметив, что чем больше люди будут углубляться в этот вопрос, тем больше будет тех, кто не одобряет эту идею.

"Посмотрим, что будет после 1 марта. Все же надеемся, что в связи со специализированными магазинами проведут тщательный анализ, ведь очевидно, что последствия будут всеобъемлющими и катастрофическими как для бизнеса, так и для государства", – считает глава ассоциации.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене передала позицию министра:

"Больше всего радует, что почти 20% респондентов намерены покупать меньше алкоголя после повышения акциза. Это немалое количество и своеобразная победа – ведь почти пятая часть участников опроса планирует это делать. Ну, а если так будет в масштабе всей страны, то можно смело сказать, что мы твердо идем к намеченной цели - снижению употребления алкоголя.

А то, что почти 47% сказали, что их поведение не изменится, не видим трагедии, мы верим, что со временем этот процент снизится и в числе этих людей появятся те, кто будет меньше покупать и употреблять алкоголь".