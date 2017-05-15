Жители Литвы оценили планируемую налоговую реформу

 (2)
ru.DELFI.lt
понедельник, 15 мая 2017 г. 08:31
В программе правительства Литвы есть пункт, согласно которому планируют объединить налоги, которые платит работодатель и работник.
Saulius Skvernelis ir Vilius Šapoka
© DELFI / Domantas Pipas

До начала лета власти намерены ответить на вопрос, как это сделают. Однако, похоже, многие такие планы не одобряют или их смысл людям непонятен.

Одна из важных задач правительства Саулюса Сквернялиса - налоговая реформа. В результате объединения налогов, которые платит работодатель и работник, зарплата "на бумаге" увеличится. Но при этом реальная зарплата, получаемая "на руки" у многих не изменится, поскольку соответственно увеличатся и налоговые тарифы.

Правда, власти обещают, что такие перемены будут на пользу работникам с самыми низкими зарплатами – появится возможность повышения необлагаемого налогами минимума (ННМ), поэтому люди будут получать больше.

По заказу портала DELFI компания Spinter tyrimai в конце апреля провела опрос более 1000 жителей в возрасте 18-75 лет. Жителей спрашивали, одобряют ли они такую реформу, знают ли они сейчас, во сколько обходится их рабочее место работодателю.

Выяснилось, что планы правительства в связи с объединением налогов работника и работодателя одобряют только 24% жителей, их не одобряют – 44%, еще 31% об этом ничего не знает или не ответил на вопрос. Такое решение чаще одобряли мужчины, жители в возрасте 36-55 лет, люди с высшим образованием.

Почти 47% жителей знают, какая их зарплата "на бумаге", 43% приблизительно знают, 10% не знают. Число тех, кто знает и кто не знает, сколько налогов платит работодатель, поделилось почти поровну. На этот вопрос чаще положительно отвечали женщины и люди с высшим образованием.

Комментируя результаты исследования, директор Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал, что многие не одобряют этот шаг, скорее потому, что им не хватает ясности в этом вопросе.

"Что-то новое, мне самому придется платить налоги или что-то в этом роде, но никакой ясности нет. Зачем мне дополнительная бюрократия и проблемы, если сейчас компания все делает, тем более, если зарплата не изменится? Думаю, люди думают примерно так.

Например, если я наемный работник, получаю зарплату, все налоги за меня платит компания, есть бухгалтерия. Тут мне насчитают больше, выплатят и мне придется заниматься этими деньгами, у меня как у ответственного человека появятся какие-то обязательства – только дополнительная морока, никакой пользы", – сказал Зокас.

То же самое, по его мнению, касается вопроса, все ли знают, сколько стоит их рабочее место: "Это знание или незнание никак не действует на качество их жизни. Видно информация о лучшем сорте редиски, который даст больший урожай, лично для человека более полезна, чем информация о зарплате "на бумаге".

Профессор Вильнюсского университета Теодорас Медайскис считает, что жители не понимают или не знают, зачем нужна эта реформа.

"Поэтому такие планы правящих не получают поддержки в обществе. Я бы не сказал, что эту идею поддерживает большинство специалистов. Не знаю ни одной страны, где есть система соцстрахования (ни в ЕС, ни в ОЭСР), где часть работодателя была бы равна 0.

Говорят, что это поможет уменьшить "тень". Но так ли это? Велика ли разница между суммой "на бумаге" и "на руки", не подействует ли это обратным образом?

Я договорюсь с работодателем: плати мне хотя бы часть того, что я раньше платил "Содре", но не учитывай и не взимай налоги и выплаты. Я не вижу здесь серьезного блока против зарплат в "конверте", – сказал ученый.

По мнению Медайскиса, не надо изобретать велосипед. Большинство стран разделяют выплаты работника и работодателя и нет никаких проблем: "Работник, если хочет, всегда может узнать, во сколько он обходится работодателю".

На просьбу прокомментировать результаты исследования, советник министра финансов Раминта Станайтите-Чеснулене обещала, что вскоре появится больше информации о грядущих переменах.

По ее словам, сложно сказать, почему жители не одобряют порядок: "Быть может, одна из причин- недостаток информации. Итак, следующий этап таким и будет – предоставление информации".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Жители оценили планируемую налоговую реформу (2)

Saulius Skvernelis ir Vilius Šapoka
В программе правительства Литвы есть пункт, согласно которому планируют объединить налоги, которые платит работодатель и работник.

Эксперт: мы не хотим знать об эксплуатируемых ни за рубежом, ни в Литве (35)

Эксперт: мы не хотим знать об эксплуатируемых ни за рубежом, ни в Литве
Эмигрирующие из Литвы люди часто попадают в современное рабство, когда их заставляют совершать преступления, сексуально эксплуатируют, ввергают в долги, либо заставляют работать.

45 лет исполнилось со дня самосожжения Ромаса Каланты (87)

Romo Kalantos susideginimo metinės
14 мая исполняется 45 лет событию, когда, протестуя против советского режима, сам себя поджег Ромас Каланта.

В Литве пройдут крупные учения НАТО Steadfast Cobalt (21)

Vyks svarbios NATO pratybos (asociatyvi nuotr.)
21 мая - 2 июня в Литве пройдут ежегодные военные учения НАТО Steadfast Cobalt, ежегодные учения

Синоптики обрадуют тех, кто соскучился по хорошей погоде (1)

Синоптики обрадуют тех, кто соскучился по хорошей погоде
В воскресенье погода напомнит о лете, но в начале следующей недели станет несколько прохладнее. Однако вторая половина следующей недели должна порадовать, сказал LRT Radijas Витаутас Сакалаускас.
Facebook друзья
Rambler's Top100