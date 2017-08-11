Жители Литвы готовятся к короткому отпуску, жилье на курортах придется поискать

Предприниматели, работающие в туристическом секторе заметили, что ближайшие выходные и государственный праздник 15 августа (День Успения Пресвятой Богородицы) жители Литвы намерены использовать как короткий отпуск. По их словам, на курортах и в сельских усадьбах ощущается наплыв отдыхающих, пишет lrt.lt.

Синоптики прогнозируют хорошую погоду, а благодаря выходному во вторник, некоторые решили устроить себе мини-каникулы. По словам президента ассоциации Литовских усадеб сельского туризма Линаса Жабалюнаса, интерес к усадьбам сельского туризма огромен.

Похожие тенденции наблюдает и Ассоциация гостиниц и ресторанов. По словам ее главы Эгле Лижайтите, тем, кто хочет найти жилье на взморье, придется изрядно попотеть. Предприниматели надеются, что в конце лета их бизнес принесет больше прибыли, чем в июле и июле, которые особым теплом не отличались.