Жители Клайпеды восстали против строительства крематория

18 января состоялось собрание членов общины клайпедского квартала Паупю. Жители обсудили свои действия против строительства крематория на ул. Йонишкес. Было подготовлено заявление Агентству охраны природы при Министерстве охраны природы, в котором просят пересмотреть выводы относительно этого проекта, пишет Vakarų ekspresas.

Ранее уже сообщалось, что планируется реконструкция похоронного бюро Aterna в Клайпеде, на ул. Йонишкес. При нем планируют оборудовать крематорий. В его оборудование планируют инвестировать 1,5 млн. евро.

Горожане напуганы максимальной мощностью крематория – в год около 8000 останков.

Жители требуют остановить такой проект – якобы в том месте ("едва ли не в центре города") не может быть крематория – люди боятся, что это будет представлять опасность их здоровью.

Напомнили, что в Кедайняй крематорий построен в 3 км от города, в Свободной экономической зоне.

В Вильнюсе тоже хотели построить крематорий на ул. Оланду, но вильнюсцы высказались против, сейчас ищут для его строительства другое место.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас заявил, что он не меньше жителей возмущен известием о том, что начато строительство крематория.

По его словам, на общем плане города не предусмотрено строительство крематория в том месте, поэтому о строительстве не может быть и речи.

"Никто не выдавал разрешения на строительство крематория в том месте. Сегодня написано заявление и выслано в Агентство охраны окружающей среды, в Департамент охраны окружающей среды Клайпедского региона с просьбой провести оценку воздействия на окружающую среду. Я думаю, из-за того, что представили не совсем точные данные о расстоянии до ближайшего дома, этой оценки удалось избежать. Если наши заявления не учтут, путем обращения в суд будем пытаться остановить действие имеющихся документов. Клайпедский регион нуждается в такой услуге, но и речи быть не может о строительстве такого объекта в этом месте", – сказал Грубляускас.