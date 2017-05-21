Жители и гости столицы приняли активное участие в традиционной музейной ночи

В субботу вечером по традиции вильнюсские музеи открылись по случаю музейной ночи. Это культурное мероприятие собрало множество участников.

12-ая "Музейная ночь" была организована на тему "Музеи и неудобные истории: говорить о том, о чем умалчивают". Во всей Литве прошло около 300 культурных, научных, художественных мероприятий, во время которых жители и гости страны могли ознакомиться с неудобными историями.

Цель акции – пригласить в музеи посетителей и общаться с ними в нехарактерное время, ознакомить с коллекциями музеев, их культурной деятельностью.

Музейная ночь длилась с 18 ч. до поздней ночи.