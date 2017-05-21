Жители и гости столицы приняли активное участие в традиционной музейной ночи

 (1)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 21 мая 2017 г. 08:38
В субботу вечером по традиции вильнюсские музеи открылись по случаю музейной ночи. Это культурное мероприятие собрало множество участников.
Muziejų naktis Vilniuje
© Adomas Pivoriūnas

12-ая "Музейная ночь" была организована на тему "Музеи и неудобные истории: говорить о том, о чем умалчивают". Во всей Литве прошло около 300 культурных, научных, художественных мероприятий, во время которых жители и гости страны могли ознакомиться с неудобными историями.

Цель акции – пригласить в музеи посетителей и общаться с ними в нехарактерное время, ознакомить с коллекциями музеев, их культурной деятельностью.

Музейная ночь длилась с 18 ч. до поздней ночи.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Жители и гости столицы приняли активное участие в традиционной музейной ночи (1)

Muziejų naktis Vilniuje
В субботу вечером по традиции вильнюсские музеи открылись по случаю музейной ночи. Это культурное мероприятие собрало множество участников.

Погода: на следующей неделе прогнозируют дожди

Погода: на следующей неделе прогнозируют дожди
В эти майские выходные установилась теплая и солнечная погода. На следующей неделе прогнозируют небольшое похолодание.

Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя (53)

Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя
Департамент статистики Литвы, реагируя на обсуждаемые в публичном пространстве результаты исследования ВОЗ об употреблении алкоголя в Литве и утверждения о том, что виной тому неверная методика подсчета, 19 мая объяснил применявшуюся методику.

Погода: после жарких выходных грядут перемены

Žvejas
В субботу в Литве будет по-летнему тепло и сухо. С воскресенья температура будет понемногу снижаться, местами пройдут небольшие дожди. Прохладнее станет в середине недели, ожидаются также дожди.

Социолог объяснил снижение рейтинга "крестьян" (7)

Социолог объяснил снижение рейтинга крестьян
20 мая утром появились результаты социологического опроса, показавшие стремительное снижение рейтинга "крестьян" и рост популярности мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, пишет lrt.lt.
Facebook друзья
Rambler's Top100