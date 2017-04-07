Жителей приглашают жертвовать продукты малоимущим

В пятницу и в субботу "Продовольственный банк" (Maisto bankas) приглашает жителей Литвы принять участие в благотворительной акции и пожертвовать продукты питания малоимущим.

Традиционная акция пройдет в 74 городах страны. В ней примут участие 355 социальных организаций, представители которых будут принимать продукты в 434 ТЦ и магазинах.

Фонд призывает людей жертвовать продукты питания, которые отличают продолжительным сроком годности. Акции "Продовольственный банк" проводит два раза в год – весной и осенью. Во время акции добровольцы призывают жертвовать макароны, крупы, муку, подсолнечное масло, сахар, сухие завтраки, чай, варенье и др.

"Во время акции, которая прошла осенью, сбор был рекордным. Жители Литвы солидарны и неравнодушны к проблемам общества, жертвуют щедро. Мы надеемся, что и в этом году соберем для малоимущих много продуктов", – сказала директор "Продовольственного банка" Дейманте Жебраускайте.

В прошлом году "Продовольственный банк" собрал продукты на сумму 371 000 евро.

Большая часть продуктов, собранных во время акции, передана многодетным семьям, инвалидам с небольшими доходами, пенсионерам, безработным матерям-одиночкам, о которых заботятся социальные организации.

Пожертвовать продукты можно во всех магазинах IKI, Rimi, Maxima, Lidl и др.