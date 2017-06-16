Жителей Литвы пугают новостью о ядерной бомбе США в Клайпедском районе

Письмо с таким содержанием было выслано и в литовские учреждения, дипломатические представительства, а в интернете на английском и русском языках уже несколько дней распространяется информация схожего содержания.

Согласно Ромуальду П., детали инцидента пока что неясны, однако комиссариат полиции Клайпедского района уже начал досудебное расследование.

"Известно, что макет бомбы упал на жилой дом. В результате была повреждена система подачи газа, дом загорелся. О жертвах и останках пока не сообщается. На взгляд экспертов, наиболее вероятной причиной была ошибка пилота, короткое замыкание, либо повреждение механизма сбрасывания бомбы", - утверждается в письме.

По словам представителя литовской армии Андрюса Дилды, электронные письма с такой очевидно ложной новостью были высланы и в министерство обороны Литвы, дипломатические представительства зарубежных государств, среди них и США. То, что упомянутый инцидент является вымышленным, а в комиссариате полиции Клайпедского района не начато досудебное расследование, не помешало сайту LDiena.lt распространить информацию, что новость об инциденте с бомбардировщиком США в Литве якобы подтвердил Пентагон.

Melagingas pranešimas apie bombą DELFI

Опираясь на сомнительные источники - русскоязычный портал в Латвии, LDiena.lt разместила информацию пользователя сайтов The WorldNews Network и vieno reddit.com, которые часто распространяют непроверенные новости, якобы копию подготовленного сообщения Департамента обороны США от 14 июня. Сообщение якобы написано представителем Департамента обороны Лизы Фердинандо.

В сообщении на неясном английском языке утверждается, что в ходе запланированного полета бомбардировщика B-52 над Литвой случайно был сброшен макет атомной бомбы B-61. Макет якобы упал на двухэтажное здание в Клайпедском районе, а в результате удара был поврежден газопровод, что вызвало пожар.

В различных источниках, где распространяется ложная информация об инциденте, особенно активно себя проявляют зарегистрировавшиеся всего несколько дней назад пользователи – johnkeller68, travis turner и Romualdas P. Лицо, представляющееся этими никнеймами, также появилось, по всей видимости, ниоткуда. Информация об этом человека с таким же именем и фамилией можно найти лишь в одном деле об угоне в Литве автомобиля 15-летней давности. Однако именно Ромуальдас П. опубликовал это видеоизображение, на котором зафиксирован горящий ночью где-то в Литве дом.

Несколько комментирующих пожар лиц ругаются и рассуждают, что причиной пожара мог стать газовый баллон, а один человек предлагает версию, что рядом пролетал самолет.

INCIDENT WITH B-52 BOMBER IN LITHUANIA: APARTMENT BUILDING WAS DESTROYED from Romualdas Palionis on Vimeo.

Однако, по утверждению А.Дилды, это старая запись, сделанная на одном из пожаров в Каунасе несколько лет назад. Кроме того, можно взглянуть на сообщения Пентагона от 14 июня и убедиться, что и там нет ни слова о якобы случившемся инциденте.

А.Дилда подтвердил, что содержание этого письма - дезинформация.

"Одна из вероятных целей дезинформации - помешать работе государственных учреждений, а самим распространителям - протестировать платформы и схемы распространения своих сообщений. Также вероятно, что после запуска ложной новости проверяли реакцию государственных учреждений (...)", - утверждал капитан А.Дилда.

Интересно то, что сообщение об "инциденте" было опубликовано не в обычный день, а 14 июня, в День скорби и надежды, когда в Литве вспоминают о ссылках 1941-1953 гг.

Кроме того, что 14 июня сотрудник Пентагона Л.Фердинандо действительно опубликовала статью, которую иллюстрировала фотография бомбардировщика B-52. Только сама статья была не о инцидента с бомбардировщиком B-52, а о том, что поражение "Исламского государства" в Мосуле неизбежно.

На факт того, что эта новость ложная, указывает и то, что бомбардировщики B-52 не перевозят атомных бомб уже несколько десятков лет. В ложной информации умело напомнили о настоящих инцидентах, случившихся в прошлом, когда B-52 действительно "потерял" атомные бомбы в Гренландии, Северной Каролине и Атлантическом океане. Стратегические бомбардировщики B-52 в наше время перевозят лишь крылатые ракеты, которые можно запустить с большого расстояния. Кроме всего прочего, упомянутых бомб B-61 эти самолеты не используют с 2010 года. Бомбы B-61 являются тактическим ядерным оружием, которое перевозит тактическая авиация, например, истребители F-16.