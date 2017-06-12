Жителей Литвы нельзя упрекать в иждивенчестве

Люди в Литве достаточно много работают, учатся, они не держатся за одно рабочее место и их нельзя назвать иждивенцами. Однако в нашей стране все равно распространены нищета и несправедливость, а, что самое страшное, ребенку из семьи с небольшими доходами очень сложно подняться вверх по социальной лестнице. Совсем иначе обстоят дела в Эстонии.

Об этом сказал профессор Вильнюсского университета, советник главы Соцмина Ромас Лазутка, который принял участие в дискуссии о социальной политике Литвы, проходившей в парламенте.

"Есть дети, родившиеся в низком по доходам социальном слое. Согласно подсчетам, их около 20%. Какова вероятность, что их положение улучшится, что они поднимутся по социальной лестнице? В Литве эта вероятность очень невелика, тут мы должны брать пример с эстонцев. Эстонцы в ЕС лидируют, они умудряются поднимать детей из самых низких слоев, они сейчас в одном ряду с азиатскими тиграми: Гонконгом, Южной Кореей, где будущее детей мало зависит от родителей. Это надо решать, это очень связано с системой образования", - сказал экономист.

"А в Литве очень радуются, что появилась еще одна элитная частная гимназия, куда ходят так называемые дети "хороших родителей". Дети "плохих родителей" остаются в других местах. Так мы только программируем неравенство в обществе", - прибавил Лазутка.

Он рассказал о месте Литвы в ЕС по социальным показателям. К примеру, экономическая активность и занятость жителей Литвы очень высокая. Значит, в Литве мало неактивных и незанятых граждан.

"Поэтому неправда, когда говорят, что в Литве доминирует менталитет иждивенцев, что здесь много людей живет на пособия. Это неправда, если мы не отталкиваемся от своих впечатлений, проезжая мимо сельмага, а сравниваем данные с другими странами", - сказал экономист.

Литва выделяется тем, что у нас примерно одинаковая занятость в группе мужчин и женщин, но по сути это означает, что положение женщин хуже – они часто работают в две смены - дома и на работе.

По словам Лазутки, это видно по тому, что женщин, работающих в Литве неполный день, примерно столько же, сколько мужчин.

Однако в Литве это отчасти связано "с тенью": в Литве часть людей работает неполный день не ради того, чтобы сочетать семью и работу, как в Западной Европе, а чтобы работодатель платил меньше налогов.

Еще один аспект - отпуск по уходу за ребенком, который в Литве длится 3 года, первые два - оплачиваемый.

"С одной стороны, это хорошо. Но новейшие исследования показывают, что в это время развиваются творческие способности детей, но не во всех семьях с детьми занимаются, их развивают. Что с мамой - это хорошо, но важно и качество присмотра", - считает Лазутка.

Однако он заметил, что женщины в Литве образованные, поэтому можно надеяться, что за детьми дома присматривают качественно.

По словам Лазутки, в Литве высок уровень занятости молодежи и пожилых людей, значит люди у нас начинают работать относительно рано и работают долго. Это способствует росту экономики.

Кроме того, жители Литвы довольно мобильны и на одном месте не сидят десятилетиями. По словам Лазутки, только 55% жителей Литвы работали на одном месте больше 5 лет, остальные - меньше 2 лет или 2-5 лет.

"Мобильность рынка труда реальна. И это хорошо", - сказал Лазутка, прибавив, что для этого не нужен никакой Трудовой кодекс и его изменения.

Несмотря на то, что литовцы образованы и много работают, в Литве распространена нищета, а уровень жизни низкий. В Литве очень дешево стоит труд.

"Если смотреть на оплату труда, то в Литве расходы на труд одни из самых небольших, в 2015 г. мы на пятом месте с конца в ЕС, практически как Венгрия",- сказал Лазутка.

"В Литве дешево обходится работник на час или на другое количество часов. И утверждать, что оплате труда мешает международная конкуренция несправедливо. Несмотря на это, с зарплаты надо платить большие налоги, но зарплата мизерная, сколько работодателю стоит работник - это мало. К сожалению, в Литве труд дешев", - сказал экономист.

Лазутка считает, что в Литве можно изменить тенденцию, согласно которой на социальную защиту выделяют мало средств, только если собирать в бюджет больше налогов.

"Из этих трех китов – здравоохранение, образование и социальная защита – именно социальная защита самая бедная, на нее выделяют меньше всего средств. По расходам на образование мы выше среднего в ЕС, по расходам на здравоохранение немного ниже, а по расходам на социальную сферу - вообще внизу", - сказал экономист.

По его мнению, чтобы лучше финансировать социальную защиту нужно реформировать налоговую систему. Без этого, по мнению экономиста, ничто не изменится: перераспределяя средства с неравенством и нищетой бороться бессмысленно.