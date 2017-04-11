Житель Друскининкай пришел в ужас от открывшегося на кладбище вида

На старом кладбище в Друскининкай, где погребены родители Микалоюса-Константинаса Чюрлениса и несколько известных поколений жителей города, перед пасхой поработали лесорубы.

Посетившие кладбище перед праздником жители пришли в ужас, увидев, во что превратились могилы близких. Специалисты Друскининкайской мэрии заверяют, что вскоре все приведут в порядок.

Житель Друскининкай Ромас Волунгявичюс не на шутку встревожился, увидев заваленные сучьями, ветками и стволами деревьев могилы близких.

"На Пасху из Клайпеды приедут мои дети, как и ежегодно, мы хотели посетить кладбище, вот после зимы я хотел привести могилы в порядок, но за ветками и сучьями даже не сумел увидеть могилы и что сталось с памятниками. Я видел, что ограждения соседних могил вывернуты или погнуты, памятники повалены. Картина жуткая, посмотрите сами", – рассказал мужчина.

11 апреля утром старое городское кладбище на самом деле выглядело ужасно. Повреждены памятники, в центральной части кладбища, за часовней, стволы сосен лежали прямо на могилах.

"Я отвечаю за это кладбище. На старом кладбище спиливали старые сосны, помеченные специалистами мэрии. Администрация мэрии объявила конкурс на выполнение этих работ, работы выполняет компания-победитель.

Она обещает, что до Пасхи все приведут в порядок. Я проконтролирую, чтобы деревья распилили и вывезли. Всего помечены 22 сосны. Ажиотаж начался, поскольку скоро Пасха, семьи встречаются и т.п. Люди сейчас уже работают, расчищают центральную часть, за часовней", – сказал Дарюс Сирусас, отвечающий за присмотр за кладбищами.

Старое кладбище Друскининкай основано в XIX в. – первый житель курорта был похоронен там в 1858 г. Это был нищий из Польши, живший ри Друскининкском храме. В одной стороне кладбища хоронили католиков, а в другой - православных. В католической части находится недействующая сейчас часовня в неоготическом стиле, построенная на деньги местных состоятельных жителей Керсновских.

Богатые жители города на этом кладбище оборудовали семейные могилы, например, на католической части похоронены члены семей О’Брайен де Ласи, Де‘ Ницо, Керсновских, Грудзинских и др. Самые старые захоронения находятся около часовни. На кладбище осталась могила похороненного в 1864 г. известного врача Ксавера Вольфганга, а также могила похороненного в 1878 г. врача Йонаса Пилецкиса. На кладбище погребены и родители М.-К.Чюрлениса - Константин и Аделе Чюрленисы.

На православной части находятся руины церкви Св. Архангела Гавриила и усыпальница семьи Эрбштейн-Джулиани. Предполагают, что в ней погребены прародители бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.