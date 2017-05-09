Жестокое убийство в Вильнюсском районе: заседание суда состоялось в психиатрической клинике

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ru.DELFI.lt
вторник, 9 мая 2017 г. 15:05
9 мая в Республиканской вильнюсской психиатрической больнице в Новой Вильне состоялось заседание суда. Решался вопрос назначения меры пресечения подозреваемому в жестоком убийстве родителей 34-летнему вильнюсцу. Напомним, что убийство было совершено в деревне Каружишкес. В больницу приехали судья, прокурор, адвокат и т.д.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Прокурор Лютаурас Рудзявичюс сказал DELFI, что обратился в суд с просьбой взять подозреваемого под стражу. Судья разрешил взять подозреваемого под стражу на три месяца. Сейчас его в больнице охраняет полиция. Вскоре подозреваемого перевезут в больницу при Правенишкской колонии.

Подозреваемый во время заседания лежал в постели, вероятно, спал. Общаться с приехавшими он не пожелал и во вторник.

О жестоком убийстве в Каружишкес (Вильнюсский район) стало известно 8 мая (предполагают, что убийство было совершено накануне, в воскресенье вечером).

8 мая, в 11.45 ч., в усадьбу Шпилевских, где шел ремонт (меняли крыши построек и т.д.) пришел сосед, который здесь работал, и увидел жестоко убитых владельцев. Бывшая учительница Тереса Шпилевская лежала на улице, рядом с дверью. Профессор, математик Эдвард Шпилевский - в доме.

Когда на место происшествия приехала полиция, их младший сын находился в ванной. Когда в ванную ворвались полицейские, полуголый молодой человек танцевал и что-то пел по-английски. Он не слушал указаний полицейских, поэтому пришлось применить электрошокер Taser.

Даже в наручниках этот мужчина не перестал петь. Его положили на землю, он лежал и что-то пел по-английски. Договориться с ним было невозможно, он вел себя неадекватно. Молодого человека увезли в психиатрическую больницу.

В семье Шпилевских трое детей: два сына и дочь. Двое из них покинули Литву, в Вильнюсе жил младший сын. Дочь живет за границей. Старший сын, окончивший информатику в Польше, женился на польской актрисе Йоанне Моро и живет в Польше.

Пенсионеры Шпилевские несколько лет назад переехали из Вильнюса в усадьбу в Каружишкес. В их квартире на Антакальнисе жил младший сын, который часто приезжал их навестить.

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