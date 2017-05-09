Жестокое убийство в Вильнюсском районе: суд едет в психиатрическую клинику

Прокурор Лютаурас Рудзявичюс сказал DELFI, что обратится в суд с просьбой взять подозреваемого под стражу. Если просьбу удовлетворят, то подозреваемого переведут в психиатрическое отделение тюремной больницы.
О жестоком убийстве в Каружишкес (Вильнюсский район) стало известно 8 мая (предполагают, что убийство было совершено накануне, в воскресенье вечером).
8 мая, в 11.45 ч., в усадьбу Шпилевских, где шел ремонт (меняли крыши построек и т.д.) пришел сосед, который здесь работал, и увидел жестоко убитых владельцев. Бывшая учительница Тереса Шпилевская лежала на улице, рядом с дверью. Профессор, математик Эдвард Шпилевский - в доме.
Когда на место происшествия приехала полиция, их младший сын находился в ванной. Когда в ванную ворвались полицейские, полуголый молодой человек танцевал и что-то пел по-английски. Он не слушал указаний полицейских, поэтому пришлось применить электрошокер Taser.
Даже в наручниках этот мужчина не перестал петь. Его положили на землю, он лежал и что-то пел по-английски. Договориться с ним было невозможно, он вел себя неадекватно. Молодого человека увезли в психиатрическую больницу.
В семье Шпилевских трое детей: два сына и дочь. Двое из них покинули Литву, в Вильнюсе жил младший сын. Дочь живет за границей. Старший сын, окончивший информатику в Польше, женился на польской актрисе Йоанне Моро и живет в Польше.
Пенсионеры Шпилевские несколько лет назад переехали из Вильнюса в усадьбу в Каружишкес. В их квартире на Антакальнисе жил младший сын, который часто приезжал их навестить.