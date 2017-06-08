Женщине надоело терпеть унижения со стороны работодателя

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ru.DELFI.lt
четверг, 8 июня 2017 г. 14:47
Служба контролера равных возможностей получила жалобу, в которой сказано, что директор ПУ Skaitmeninė statyba дискриминировал одну из подчиненных по половому признаку.
© Shutterstock nuotr.

Контролер начала расследование по факту возможной дискриминации на рабочем месте.

Женщина, занимавшая пост руководителя проектов, в заявлении указала, что работодатель давал ей унизительную работу, не соответствующую ее квалификации и образованию. Например, она должна была "раскладывать буклеты перед началом конференции, регистрировать участников конференции (т.е. работать регистратором), фотографировать, подносить микрофон (пользовались тем, что она женщина)", а также, работодатель сказал, что она должна нарезать торт, поскольку она женщина, варить кофе работодателю и клиентам.

В жалобе сказано, что женщина говорила о ситуации с работодателем, но его реакция была неблагоприятной: в ответ на замечание о кофе он сказал, что он - "не гей, и что мужчины ему кофе варить не будут - это будут делать женщины".

По его словам, такие традиции в ассоциации сложились давно. Во время беседы директор сказал также, что хочет, чтобы секретарем была женщина, а не мужчина. Приславшая жалобу женщина не была секретарем, поэтому ее унизил не только сам комментарий, так директор унизил и ее квалификацию, профессию, уровень образования.

После испытательного срока женщина была уволена, несмотря на то, что жалоб на ее работу не было. Поэтому уволенная подозревает, что ее уволили из-за замечаний, которые она сделала директору и жалоб на дискриминацию.

Директор ПУ Skaitmeninė statyba Далюс Гедвилас, который является президентом Литовской строительной ассоциации, назвал ситуацию досадной.

"Конечно, досадно, что человек, который не сумел влиться в коллектив, выполнять свои функции, таким образом пытается оправдать то, что он не прошел испытательный срок, не выполнял все требования, которые полагались на его должности.

Проблема была в том, что она не могла вовремя приходить на работу и, опоздав, вместо извинений и пояснений, пытается сейчас таким способом объяснить свою неспособность работать по договору и занимать свой пост", – сказал DELFI Гедвилас.

Он не отрицал, что просил ее нарезать торт, но сказал, что интерпретация была неверной: "Ситуация очень простая: один из коллег порадовался, что у него родился внук. Во время перерыва мы вместе поздравили коллегу, порадовались за него. Он принес торт, все собрались за столом.

Ее попросили сделать всем кофе, а она расценила это как домогательства или унижение ее квалификации. Это неправда. Коллектив сегодня выясняет, что правда, а что нет. Коллегам конечно же неприятно читать не отвечающие действительности публикации".

Он также не отрицал, что ее просили раздавать буклеты и выполнять другую работу. Но это не что-то особенное, поскольку во время мероприятий мобилизуют всех работников, а их немного, чтобы участники конференций чувствовали себя уютно.

Провели служебное расследование, выясняли, были ли нарушения равных возможностей обоих полов.

Контролер Агнета Скарджювене сказала: "Я рада, что преданные огласке истории сексуального домогательства, побудили людей чаще обращаться в службу контролера не только из-за сексуальных домогательств, но и из-за других форм дискриминации, мы также просим говорить об этом публично, делиться историями, дискутировать".

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