Женщина почувствовала себя обманутой: после подсчетов "Содры" лишится 2000 евро

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ru.DELFI.lt
среда, 25 января 2017 г. 08:22
Веслава Пуйдокене, которая родила второго ребенка, удивилась, узнав, что получит меньшее пособие, чем надеялась, исходя из зарплаты, которую она получала до рождения первого ребенка.
Moterys su vaikais
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Теоретически в соответствии с доходами дневной тариф компенсируемой зарплаты должен был составлять 99,75 евро, но "Содра" посчитала 65,68 евро, поскольку подсчет вела по доходам за первого ребенка, когда действовал закон о максимальных выплатах.

Однако 2 января 2017 г. вступило в силу постановление Конституционного суда, согласно которому применение понятия "максимальных выплат" в отношении пособий по уходу за ребенком противоречит Конституции.

Пуйдокене надеялась, что постановление КС приведет к повышению тарифа с 65,68 до 99,75 евро. Но этого не произошло. И формально "Содра" права, несмотря на логику.

С первым ребенком Пуйдокене ушла в отпуск в июне 2015 года. Тогда действовало правило "потолка", т.е. максимальных выплат по уходу за ребенком. Со вторым ребенком она ушла в отпуск 2 января 2017 года, когда вступило в силу постановление КС. Однако постановление КС распространяется только на отпуск по беременности и родам, на отпуск по уходу за ребенком по-прежнему распространяется правило максимальных выплат, сейчас максимальная сумма составляет 1566,6 евро.

Пуйдокене думала, что решение КС будет означать, что до родов она будет получать пособие в размере полной зарплаты, но это было не так.

"Содра" дала ей возможность выбрать - или получать такое же пособие, как во время первой беременности, или пересчет по доходам во время отпуска по уходу за первым ребенком. Женщина выбрала первый вариант, это значит, что по-прежнему действует правило максимального пособия.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сказала, что по закону о страховании на случай болезни и рождения ребенка, женщина, которая рожает второго (и любого другого по счету ребенка), находясь в отпуске по уходу за первым, может выбирать из двух вариантов, которые и были предложены Пуйдокене:

1. По тому порядку, который действовал в отношении первых выплат (в случае Пуйдокене они были ограничены законом о максимальных выплатах).

2. Пересчитать пособие по доходам за последние 12 месяцев (Пуйдокене этот варинат не выбрала, т.к. получала 40% допустимого максимального пособия).

Третьего варианта в данном случае не существует. Поэтому Пуйдокене, вопреки постановлению КС, снова получает пособие, ограниченное "потолком". В результате она теряет 2000 евро.

Женщина обратилась к юристам и написала жалобу, однако, по ее словам, на какой-то положительный результат она не очень надеется.

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