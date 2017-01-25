Женщина почувствовала себя обманутой: после подсчетов "Содры" лишится 2000 евро

Веслава Пуйдокене, которая родила второго ребенка, удивилась, узнав, что получит меньшее пособие, чем надеялась, исходя из зарплаты, которую она получала до рождения первого ребенка.

Теоретически в соответствии с доходами дневной тариф компенсируемой зарплаты должен был составлять 99,75 евро, но "Содра" посчитала 65,68 евро, поскольку подсчет вела по доходам за первого ребенка, когда действовал закон о максимальных выплатах.

Однако 2 января 2017 г. вступило в силу постановление Конституционного суда, согласно которому применение понятия "максимальных выплат" в отношении пособий по уходу за ребенком противоречит Конституции.

Пуйдокене надеялась, что постановление КС приведет к повышению тарифа с 65,68 до 99,75 евро. Но этого не произошло. И формально "Содра" права, несмотря на логику.

С первым ребенком Пуйдокене ушла в отпуск в июне 2015 года. Тогда действовало правило "потолка", т.е. максимальных выплат по уходу за ребенком. Со вторым ребенком она ушла в отпуск 2 января 2017 года, когда вступило в силу постановление КС. Однако постановление КС распространяется только на отпуск по беременности и родам, на отпуск по уходу за ребенком по-прежнему распространяется правило максимальных выплат, сейчас максимальная сумма составляет 1566,6 евро.

Пуйдокене думала, что решение КС будет означать, что до родов она будет получать пособие в размере полной зарплаты, но это было не так.

"Содра" дала ей возможность выбрать - или получать такое же пособие, как во время первой беременности, или пересчет по доходам во время отпуска по уходу за первым ребенком. Женщина выбрала первый вариант, это значит, что по-прежнему действует правило максимального пособия.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сказала, что по закону о страховании на случай болезни и рождения ребенка, женщина, которая рожает второго (и любого другого по счету ребенка), находясь в отпуске по уходу за первым, может выбирать из двух вариантов, которые и были предложены Пуйдокене:

1. По тому порядку, который действовал в отношении первых выплат (в случае Пуйдокене они были ограничены законом о максимальных выплатах).

2. Пересчитать пособие по доходам за последние 12 месяцев (Пуйдокене этот варинат не выбрала, т.к. получала 40% допустимого максимального пособия).

Третьего варианта в данном случае не существует. Поэтому Пуйдокене, вопреки постановлению КС, снова получает пособие, ограниченное "потолком". В результате она теряет 2000 евро.

Женщина обратилась к юристам и написала жалобу, однако, по ее словам, на какой-то положительный результат она не очень надеется.