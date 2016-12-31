Ждет безумная ночь, как не попасть впросак

В ночь на воскресенье во всей Литве будут слышаться звуки фейерверков, поздравления и пожелания счастливого Нового года.

Развеселившиеся жители нередко в эту ночь будут пользоваться услугами такси. Портал DELFI интересовался, сколько будет стоить такси в новогоднюю ночь.

Рута, которая ехала на такси до зимних праздников, вспомнила интересный разговор с водителем: "Водитель рассказал, что ждет новогоднюю ночь. Он признал, что ночью минимальная плата за поездку будет 10 евро. Водитель сам решил не праздновать этот праздник, а хорошо заработать".

Однако жителям, которые пользуются услугами такси в эту ночь, не стоит забывать, что компании такси должны уведомлять мэрию об использовании других тарифов. В противном случае должен действовать прежний тариф.

Тарифы должны быть указаны на карте водителя. Новые тарифы, о которых компания уведомляет мэрию, вступают в силу через 5 дней после поступления информации. Перевозчик может установить следующую плату: за посадку, за километр пути, за простой, за вызов.

Также законом запрещается устанавливать тарифы на определенные маршруты. Перевозчики могут применять разные тарифы в разное время суток или на поездку за городом, но это также должно быть указано в карте водителя.

Вильнюсская мэрия отметила, что 28 декабря о новогодних тарифах мэрию уведомили 10 перевозчиков (2 юридических и 8 физических лиц).

"Другие перевозчики предусмотрели тарифы в праздники и применяют их, они не должны дополнительно уведомлять мэрию", – указал представитель мэрии Анджей Диникис.

По его словам, тарифы в новогоднюю ночь будут от 0,87 до 5 евро за км, а плата за посадку от 0,58 до 2,5 евро. Какие перевозчики, какие тарифы установили, мэрия не сообщает.

Тем, кто не хочет попасть впросак, Диникис советует узнать тариф у диспетчера во время вызова такси или у водителя перед тем, как сесть.

Представитель Каунасской мэрии Паулюс Керас сказал, что в этом году до 27 декабря об изменении тарифов мэрии не сообщила ни одна компания, предоставляющая услуги такси. Однако напоминают, что есть и физические лица, предоставляющие услуги такси, они зарегистрировали свою деятельность в Налоговой инспекции.

Всего в Каунасе мэрии о тарифах на услуги такси уведомления подали 673 перевозчика (вместе с водителями-частниками). В Каунасе обычно применяются следующие тарифы: за посадку – 0,58 евро, за км днем – 0,52-0,72 евро, ночью – 0,58-0,81 евро. За простой в ожидании клиента плата составляет 0,1-0,2 евро в минуту.

Представитель Клайпедской мэрии Рима Бейноравичене сказала, что таксисты также не информировали об изменениях тарифов.

"Если они не подали официального заявления, значит, не имеют права повышатл тарифы. Это относится к юридическим лицам", – прибавила она.

Глава компании Smart taxi Витаутас Рейсас сказал, что в праздники количество вызовов увеличивается в 10 раз. Поэтому в новогоднюю ночь будут работать почти все автомобили Smart taxi.

Но собеседник предупредил, что из-за заторов в городе заказанные заранее машины могут опаздывать к сроку. По его словам, больше всего вызовов поступает с полуночи до утра.

Представитель столичной компании Jazzexpress Лина Радавичюте сказала, что в новогоднюю ночь компания не будет повышать тарифы. Будет действовать прежний тариф 0,72 евро за км и 1,16 за посадку. Она отметила, что клиенты могут заказать машину заранее.