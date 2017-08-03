Жара уйдет, а дожди останутся

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ru.DELFI.lt
четверг, 3 августа 2017 г. 07:17
Во второй половине недели жара спадет, однако по-прежнему в небе будут появляться небольшие дождевые облака. В выходные усилится ветер, особых перемен не ожидается.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

В ночь на четверг местами ожидается небольшой дождь. Днем ожидается переменная облачность, во многих районах пройдут кратковременные дожди. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность. Ночью 14–18, днем около 23 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, 13–15 градусов тепла. Днем облачность увеличится, воздух прогреется до 22 градусов. На взморье ночью 17 градусов, вероятность осадков невелика. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, во второй половине дня возможен дождь.

В пятницу усилится ветер. Во многих районах переменчивая облачность, осадки, гроза. В Вильнюсе и Каунасе ночью пасмурно, дождь. Температура 18 градусов тепла. Днем дождь, воздух прогреется до 24 градусов. В Шяуляй ночью дождь, 17–19 градусов. Днем небольшой дождь, около 22 градусов тепла. На взморье температура 20 градусов, переменная облачность, небольшой дождь.

В субботу сильный ветер. Температура останется такой же, местами пройдут небольшие дожди. В Вильнюсе и Каунасе местами кратковременные дожди. Ночью будет 16–18, днем 22 градусов. В Шяуляй ожидается небольшая облачность. В первой половине дня 16, днем 20 градусов тепла. На взморье будет ветрено, небольшие дожди. Температура 18–19 градусов.

В воскресенье погода будет похожей. В Вильнюсе будет ясно, температура 14–16 градусов. Днем облачность увеличится, будет 20 градусов. В Шяуляй ночью будет ясно, температура 15 градусов. Днем небольшое дожди, 20 градусов. На взморье без особых перемен: сильный ветер будет гнать по небу облака, время от времени возможен небольшой дождь. Будет 18–19 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели будет солнечно и тепло.

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