Завершился приём заявок на должность ректора ЕГУ

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ru.DELFI.lt
вторник, 17 января 2017 г. 16:41
17 января официально завершился приём заявок на должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

По итогам международного конкурса на должность ректора ЕГУ было получено 29 заявок, сообщается на сайте университета.

Отбор кандидатов на должность ректора будет проводиться уполномоченным Комитетом по отбору.

Международный конкурс на на замещение должности ректора осуществляется от имени ЕГУ консалтинговым агентством Mercuri Urval под эгидой Шведского агентства по международному сотрудничеству в области развития.

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