Завершился приём заявок на должность ректора ЕГУ

Международный конкурс на на замещение должности ректора осуществляется от имени ЕГУ консалтинговым агентством Mercuri Urval под эгидой Шведского агентства по международному сотрудничеству в области развития.

Отбор кандидатов на должность ректора будет проводиться уполномоченным Комитетом по отбору.

По итогам международного конкурса на должность ректора ЕГУ было получено 29 заявок, сообщается на сайте университета.

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