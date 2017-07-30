Завершился музыкальный фестиваль Galapagai 2017

ru.DELFI.lt
воскресенье, 30 июля 2017 г. 14:10
В воскресенье завершился двухдневный музыкальный фестиваль Galapagai 2017, проходивший в Зарасай. На этот раз он собрал несколько тысяч зрителей.
Antra Galapagų diena
© Darius Damulis

В субботу, во второй день фестиваля, выступления состоялись на четырех сценах. Большой интерес публика проявила к литовскому ведущему и комику Юстинасу Янкявичусу, а на съемки передачи Андрюса Тапинаса "Держитесь там" пришла почти половина всех участников фестиваля.

Музыкальные выступления также продолжались весь день. На главной сцене играли Lilas и Innomine, Leon Somov и Jazzu,а также главные гости вечера UNKLE live, которые представили настоящее настоящее шоу с визуализацией

Участники фестиваля, с которыми общался портал DELFI, утверждали программа этого года их не разочаровала.

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Завершился музыкальный фестиваль Galapagai 2017

Antra Galapagų diena
В воскресенье завершился двухдневный музыкальный фестиваль Galapagai 2017, проходивший в Зарасай. На этот раз он собрал несколько тысяч зрителей.

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