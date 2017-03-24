Завершающие работы на горе Гедиминаса запланированы в следующем году

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BNS
пятница, 24 марта 2017 г. 14:54
Литовский национальный музей и эксперты, работающие над горой Гедиминаса, подчеркивают, что интенсивные работы можно начать только когда окончательно просохнет грунт. Надеются, проект будет подготовлен к маю.
© DELFI / Domantas Pipas

Между тем существенные работы по укреплению поверхностного слоя горы, в котором и формируются оползни, скорее всего отложат на следующий год.

"Между тем сейчас мы говорим только о северном склоне, там самые страшные оползни. В феврале было подготовлено проектное предложение, на основе которого сейчас готовят проект. В апреле этот проект планируют завершить и в мае, когда все подсохнет, планируют начать работы", – сказал 24 марта на пресс-конференции архитектор Римас Григас.

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И он, и другие специалисты, представившие ситуацию, сказал, что весь поверхностный слой горы нестабилен. Он состоит из насыпного грунта толщиной 1,5-4 м.

Григас сказал, что всю нестабильную часть грунта северного склона снимут, сделают подземные фильтры, сформируют "террасы".

"Плохой грунт, который ничего не держит, снимут и сформируют новый. В верхней зоне оставят старый грунт, поскольку он закреплен ростверками, приведут в порядок только верхнюю часть, – подчеркнул архитектор. – Без серьезной инвазии, без бетона, сформируют склон, который не будет бояться мерзлоты, будет хорошо дренировать почву и станет основой для растительного слоя".

Согласно проекту, растительный слой должен состоять из овсяницы тростниковой, но ее надо засеять до 15 июня. В этом году это сделать не успеют, поэтому эти работы оставят на следующий год.

Директор Национального музея Бируте Кулните подчеркнула, что 800 000 евро, которые в этом году выделили на гору, не хватит. По ее словам, это отметил и премьер-министр Саулюс Сквернялис. Сколько денег потребуется, выяснится до начала апреля, но она заверила, что это не будет 3 млн., как говорят публично.

Кулните подчеркнула, что если не будет оползней над основной тропой, то гору откроют 20 апреля, а фуникулер не включат как минимум до следующей весны.

BNS
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