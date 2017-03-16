Застрелившему служебную собаку Комскису ужесточили обвинения

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BNS
четверг, 16 марта 2017 г. 14:53
Прокуратура ужесточила обвинения в адрес Арвидаса Комскиса, которого обвиняют в том, что во время охоты он застрелил служебную собаку пограничников Рамзиса. После ужесточения наказания грозит и более суровое наказание.
Ramzio muziejus
© VSAT nuotr.

Обвинение ужесточили после того как учли стоимость убитой служебной собаки – по словам пограничников, нанесен ущерб в размере 10 000 евро. Это квалифицируется как уничтожение дорогостоящего имущества.

Дело Комскиса было передано в суд. Его обвиняли в жестоком обращении с животным и уничтожении чужого имущества.

Сначала охотника обвиняли в уничтожении чужого имущества, за это грозят общественные работы или штраф, или ограничение свободы, или лишение свободы на срок до 2 лет.

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В феврале представители Пагегяйской заставы уточнили иск – нанесен материальный ущерб в размере 10 000 евро.

Они представили доказательства, обосновывающие эту сумму, на 100 страницах. Прежде ущерб оценили в 7181 евро.

После уточнения ущерба прокуроры объявили, что Комстиса теперь обвиняют в уничтожении дорогостоящего имущества. За такое правонарушение полагается штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

По этому делу уже опросили всех свидетелей, ждут показаний Комскиса. Пограничный пес Рамзис был застрелен в сентябре 2016 года во время преследования контрабандистов в пределах деревни Шерейтлаукис, у Немана.

Пограничники устроили засаду, был задержан приехавший за грузом 31-летний житель Пагегяй, еще трое мужчин скрылись в лесу.

Кинолог с трехлетней бельгийской овчаркой Рамзисом шел по следу беглецов, во время преследования собака была застрелена. Инцидент произошел днем, собака была в специальном светоотражающем жителе с опознавательными знаками СОГГ.

Собаку застрелил брат тогдашнего вице-спикера парламента Литвы Кястаса комскиса и мэра Пагегяй Виргиниюса Комскиса.

Комскисы утверждают, что это был несчастный случай.

В обвинительном акте сказано, что Комскис стоял у лесной дороги, увидел служебную собаку и намеренно выстрелил в нее. Собака была убита на месте. Специалисты в суде доказали, что пуля не могла попасть в собаку рикошетом, как утверждал Комскис, в собаку стреляли намеренно.

BNS
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