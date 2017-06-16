Заседание Cейма было прервано - пропало электричество, в Вильнюсе не работали светофоры

Отключение в Cейме произошло в 16 часов. Сначала без электричества осталась лишь часть здания парламента, а через 15 минут и зал пленарных заседаний.

По этой причине члены Cейма прервали работу.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Мартинас Бурба, отключение было зафиксировано около 15.50, оно произошло из-за скачка напряжения в сети ЛЭП, находящейся в управлении Litgrid.

"Около 15.50 был зафиксировано падение напряжения в ЛЭП Litgrid, по этой причине, как мы полагаем, отключились наши автоматические предохранители. Сейчас поставки электроэнергии в Cейм восстановлены, а по поводу прочих объектов выясняется, работает бригада", - сказал BNS М. Бартушка.

Как сообщила Вильнюсская муниципальная компания общественного транспорта Susisiekimo paslaugos, по причине неполадок в электросети на короткое время выключились светофоры во всем Вильнюсе. После восстановления подачи электроэнергии работа почти всех светофоров возобновилась.