Защитники прав животных призывают строже оценивать положение на птицефабриках

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BNS
четверг, 3 августа 2017 г. 13:02
В четверг утром около полусотни участников акции протеста собрались на пикет возле Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Литвы, призывая лучше соблюдать права животных.
vištų laikymo sąlygos Lietuvoje
© Stopkadras

Одна из организаторов пикета, активистка организации Tusti narvai ("Пустые клетки") Габия Энцюте сказала журналистам, что цель этой акции - привлечь внимание к условиям, в которых на птицефабриках содержатся куры-несушки.

"На птицефабриках куры втиснуты в клетки, и я понимаю, когда это разрешается Евросоюзом (ЕС), но большой вопрос - почему, потому что то, как выглядят эти клетки, страшно, хотя инспекторы говорят, что это улучшенные клетки, я не знаю, что там улучшено, потому что куры там втиснуты очень плотно, они не могут раскрыть крылья, они обычно ранены, взъерошены, ослаблены", - сказала Г. Энцюте.

По ее словам, в Литве в клетках содержится 97% кур-несушек.

Безуспешно пытавшиеся пригласить для разговора участников протеста представители ГПВС сказали, что дадут оценку претензиям, полученным ранее от активистов. Представитель ГПВС Юргита Савицкайие сказала, что служба открыта для предложений, как улучшить деятельность.

BNS
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