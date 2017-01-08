Зарубежные СМИ не обошли вниманием скандал с жестами Баукуте

После скандала, вызванного демонстрацией актрисой Астой Баукуте жестов отсылающих к нацистам и Адольфу Гитлеру, не остались в стороне зарубежные СМИ.

В Литве закрыта передача национального телеканала ЛРТ в связи с демонстрацией знаков нацистского режима, пишет украинский портал korrespondent.net.

Во время записи передачи участница, актриса Аста Баукуте, угадав название песни, автор которой является евреем по происхождению, одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе, прокричав "еврей", пишет портал.

"Это остро контрастирует с ценностями, которые продвигает LRT", – заявил Палецкис, отметив, что был шокирован, когда увидел этот эпизод передачи.

Он принес извинения телезрителям, добавив, что канал отменил субботние съемки следующего выпуска "Угадай мелодию" и закрыл передачу, добавляет издание.

Российский портал newsru.com при этом отметил, что "ведущие программы на это никак не отреагировали, а после оправдывались тем, что были уверены: в эфир эти кадры не попадут".

Портал подчеркнул, что в Литве в данный момент приостановлена трансляция некоторых российских каналов в связи с разжиганием розни и пропагандой войны, поэтому якобы "некоторые эксперты предлагают применить аналогичные санкции и к LRT".

Как пишет newsru.com, российская "Угадай мелодию" - одна из самых популярных развлекательных программ 90-х. В аполитичной программе участникам игры предлагается угадывать мелодии, которые исполняет оркестр в студии. Победитель, угадавший больше других, получает право на суперигру.

Напоминаем, что 21 ноября Комиссия по радио и телевидению приняла решение приостановить сроком на три месяца ретрансляцию телеканала "РТР-планета" в связи с прозвучавшими в эфире телеканала словами Владимира Жириновского, которые расценили как разжигание войны, вражды и межнациональной розни. МИД России тогда назвал такое решение цензурой.

Литва и ранее принимала решения об ограничении трансляции российских каналов в стране.

DEFLI напоминает, что скандал произошел в пятницу вечером. Отгадав мелодию (песню Симонаса Донского) А.Баукуте продемонстрировала жесты, отсылающие к А.Гитлеру. Сев в кресло, актриса, показывая на команду соперников, кричала "еврей, еврей". Показ передачи был остановлен, канал ЛРТ разорвал отношения с продюсерами.

Данное происшествие не осталось без внимания и критических замечаний в социальных сетях. Сразу после передачи одна из ведущих передачи Беата Тышкевич принесла извинения за поведение А.Баукуте.

Генеральный директор ЛРТ Аудрюс Сяурусявичюс заявил, что такое поведение А.Баукуте неприемлемо, поэтому было принято решение прекратить трансляцию передачи по общественному каналу.

"Мы не премлем этого и вчера были приняты решения - передача закрыта. Поскольку люди не чувствуют ответственности, то применяются самые строгие санкции. Для меня это как личное оскорбление всех моих принципов", - сказал он тогда BNS.

Audrius Siaurusevičius, Asta Baukutė © DELFI montažas

По его словам, ЛРТ прекратил все договорные отношения с компанией телевизионного продюсера Модестаса Карнашявичюса Viena planeta и восстановление отношений в будущем не планируется.

"Я думаю, что дел с ними иметь мы больше не будем", - утверждал глава ЛРТ.

М.Карнашявичюс в свою очередь сказал BNS, что пока не думает о том, как восстановить отношения с ЛРТ и пытается решить возникшую проблему из-за поведения А.Баукуте.

Актиса А.Баукуте повела себя безвкусно, демонстрируя жесты, отсылающие в А.Гитлеру, утверждала глава Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

"Поскольку я не до конца углублялась, то не могу заявить, что это нас оскорбило, но мой вопрос в том, зачем таким образом шутить? Есть миллион других тем и, наверное, это была неудавшаяся шутка. Мне такая шутка непонятна и, возможно, она будет непонятна и другим, поэтому может перерасти в совершенно не смешную реакцию. По моему понимают, таких вещей нужно вообще избегать. (...) Наверное, нужно иметь немного больше таланта для этого и больше понимания, а экспромты не подходят. Даже невежливо и безвкусно", - сказала она BNS.