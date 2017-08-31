Зарплаты в Литве по-прежнему ниже, чем в Латвии и Эстонии

Разница между зарплатами в Литве и Латвии и Эстонии по-прежнему увеличивается.
© DELFI / Karolina Pansevič

Средняя зарплата в Литве во втором квартале этого года была на 32,4% меньше, чем в Эстонии и на 9,5% меньше, чем в Латвии.

В первом квартале эта разница составляла соответственно 29% и 8%.

По данным национальных статистических агентств стран Балтии, средняя зарплата "на бумаге" во втором квартале в Литве составляла 839 евро, в Латвии - 927, в Эстонии - 1242 евро.

За год (по сравнению со вторым кварталом прошлого года) средняя месячная зарплата в Литве и Латвии увеличилась на 8,7%, в Эстонии на - 6,8%.

Минимальная зарплата в Литве и Латвии составляет 380 евро, в Эстонии - 470 евро.

BNS
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