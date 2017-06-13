Зарплаты 3 из 5 работников в Литве в этом году увеличились

Изменения зарплат - это вторая по популярности тема, при обсуждении которой мнение общества и официальная статистика расходятся.

Однако, согласно данным "Содры", зарплаты 3 из 5 работников в первом квартале этого года увеличились, по сравнению с первым кварталом 2016 года.

Зарплаты в основном росли у людей с самыми небольшими зарплатами, а также у самых молодых работников.

По словам старшего советника "Содры" Юлиты Варанаускене, то, что официальная статистика не совпадает с общественным мнением, можно объяснить тем, что зарплаты увеличились незначительно или на короткое время.

В первые 4 месяца этого года в бюджет "Содры" поступило на 125,9 млн. евро, или 12,4%, больше чем в том же периоде прошлого года. Большая часть взносов (89,7%) заплатили работающие и их работодатели (сюда не входят люди, которые сами платят налоги).

"Поскольку тарифы взносов или порядок их подсчета в этом году, по сравнению с прошлым, не изменились, большие поступления показывают, что база застрахованных доходов увеличилась. Немного на этом отразилось увеличение числа застрахованных лиц.

Однако больше всего поступления в "Содру" увеличились потому, что увеличились средние доходы", – сказала Варанаускене.

"Чаще всего (в 78%) увеличилась зарплата у тех, кто в прошлом году получал минимум или меньше.

Явная причина – повышение минимальной зарплаты с 350 до 380 евро. Немного меньше (в 60%) случаев увеличились зарплаты у тех, кто получал зарплату выше минимальной, но ниже средней. Видно, на этом также сказалось повышение минималки – если человек получал чуть больше минимума, ему также могли повысить зарплату", – сказала Варанаускене.

Кроме того, в 7 случаях из 10 увеличились зарплаты молодых людей в возрасте до 25 лет.

У людей старше 44 лет зарплаты увеличились только у каждого второго (56%).

"На повышение зарплат молодежи подействовало не только повышение минимальной зарплаты, но и повышение ценности их труда или смена работодателя", – сказала советник.