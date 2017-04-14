Зарплата 1700 евро "на руки" не останавливает: семья эмигрирует

Женщина работает каждый второй день, "на руки" получает 1700 евро и все равно намерена эмигрировать вместе со своей семьей.

Это звучит почти нереально, но парикмахер Раса признает: в Литве слишком холодно, да и хочется чего-то нового.

"Рутина, надо что-то менять", – сказала женщина, которая сейчас откладывает деньги на осуществление своей идеи. "На Тенерифе, – сказала Раса. – Потому что это, можно сказать, единственный остров в Европе – город, где круглый год тепло. Мы выбирали между Критом и Тенерифе, но, честно говоря, на Крите живут литовцы более старшего возраста, а на Тенерифе у нас есть знакомые, и публика там иная – много молодежи, семей, наверное они интереснее, чем те, кто уехал в Англию".

"На Тенерифе едут те, кто владеет языками, у кого есть бизнес, финансы, идеи, это деятельные люди, поскольку заработать там нелегко. Мы понимаем, что наше финансовое положение ухудшится. Я точно не знаю, но в группе литовцев на форуме читала, что средняя зарплата там около 800 евро "на руки", но аренда жилья дороже. Уровень жизни примерно, как в Литве, коммунальные услуги - 50 евро в месяц, цены на продукты примерно, как в Литве", – рассказала Раса.

Чтобы эмигрировать, семья решила отложить 10 000 евро за 10 месяцев, 5000 евро - задача Расы и столько же должен отложить ее супруг.

"Мы хотим уехать в январе, но понимаем, что никто нас там не ждет с распростертыми объятиями, поэтому нужно иметь средства на аренду жилья хотя бы на полгода. Мы начали экономить 2 месяца назад. Система такая: мои доходы немаленькие, около 1700 евро в месяц, но я оплачиваю коммунальные расходы и покупаю еду на 4 человек. На коммунальные расходы и всякие там телефоны уходит 300 евро.

Зарплату получаю каждый второй день, и суммы разные, например, один день 100 евро, другой – 50 евро, третий – 200 евро. У меня два счета. 80% доходов кладу на один счет, и их не трогаю до конца месяца. В конце месяца плачу налоги – оставшуюся сумму перевожу на другой счет, он неприкосновенный. В кошельке у меня 20% заработка на два дня. Стараюсь, чтобы было около 20 евро наличными", – рассказала о системе Раса.

Ради мечты женщина изменила образ жизни. Во-первых, полностью отказалась от алкоголя и очень редко стала ходить на разные вечеринки. Это помогло немало сэкономить.

"Мы полностью отказались от алкоголя. Конечно, это не только из-за экономии, но потом, когда подсчитали, выяснилось, что это помогает экономить деньги – ведь если два раза в месяц выходишь в город – 150 евро оставляешь, ведь нужно такси, стоит билет в клуб и т.д. Сейчас если мы идем на вечеринку, едем туда и назад на своей машине", - сказала она.

Раса рассказала, что стала покупать продукты по списку, планировать меню на неделю, чтобы не покупать ничего не нужного. В рестораны семья ходит два раза в месяц.

Последнее открытие Расы - секонд-хенды, где она находит оригинальную и недорогую одежду. Иногда найденную одежду носят к швее, чтобы перешить. Кроме того, старую одежду Раса стала перекрашивать.

Однако она признала, что такой образ жизни стал ее утомлять: "Ну не могу сказать, что мы стесняем себя сильно, я с детства очень экономный человек, скажем, большая часть семейных поездок совершается на сэкономленные мной деньги, мне нравится иметь деньги. Моя идея - всегда иметь в запасе 1000 евро, на всякий случай".

До поездки осталось 8 месяцев, а Раса уже отложила 2000 евро. Она отметила, что самое главное для тех, кто хочет сэкономить - носить с собой как можно меньше наличных.

Семья уже составила предварительный план действий. "Наша идея такая - первые два месяца ничего не делать, просто посмотреть, какие идеи возникнут, последить за рынком, увидим, в чем он нуждается. Может, и открою салон красоты, но это не первостепенная задача. Мы не боимся работы, я смотрю на работу как на работу, поэтому если не получится, могу и официанткой работать", – рассказала Раса.