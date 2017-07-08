Заработок в Паланге: после никудышного сезона - автомобиль, после горячего - квартира

Художница Анна Лопуха-Вайнаускене в Паланге уже 16-й сезон. Выпускница Вильнюсской художественной академии рисует на взморье портреты.

"Мне очень хорошо, у меня очереди на 3 дня вперёд - записываются люди. Раньше я рисовала по 10 портретов в день, теперь по 8 цветных", - рассказывает она.

На вопрос о том, сколько занимает нарисовать 1 портрет, собеседница удивляет точностью: 1 час 20 минут.

"Я известная художница, вы можете поинтересоваться. Совсем недавно я рисовала портрет Висвальдасa Матийошайтиса - ему исполнилось 60 лет и меня разыскали просто как лучшую художницу, портретистку. Я много кого писала из известных людей", - заверяет Лопуха-Вайнаускене.

Написанием портретов она занимается круглый год. Однако три летних месяца уже много лет проводит в Паланге. Портреты художница пишет пастелью либо карандашом. Портрет карандашом стоит 15 - 20 евро, пастелью - 40 евро в июне и 50 евро, когда становится теплее.

"Очень выгодно", - на вопрос выгоден ли такой бизнес, ответила художница, приезжающая в Палангу из Каунаса.

Anna Lopucha-Vinauskienė © DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

"В прошлом году было ужасное лето: во-первых, плохая погода, а так как не было погоды, люди, которые могут позволить себе потратить деньги, сюда не приезжали. В Палангу ехали совершенно не те люди. Стало меньше русских. В этом году, я надеюсь, будет лучше, чем в прошлом", - поделилась переживаниями художница.

Впрочем, как оказалось, по ее словам, за 3 месяца, ей удалось заработать практически на новый автомобиль: его пробег всего 5000 км.

"Однажды за лето я заработала на трехкомнатную квартиру", - проговорилась женщина, но тут же добавила, что к этой покупке имеет отношение и муж, который записывает клиентов в очередь.

"Когда я рисую, у меня нет особо времени общаться с людьми, которые хотели бы записаться, поэтому он записывает", - говорит женщина.

По ее словам, рисунок с фотографии заметно отличается от того, который делается в живую.

"Я с клиентами общаюсь, тогда лучше и характер раскрывается. Здесь точно так же, как на сцене, актер, который отдает себя залу, получает обратно, его переполняет адреналин. Вот и я зависима от адреналина", - рассказывает Лопуха-Вайнаускене.