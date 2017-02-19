Запрещено выходить на лед Куршского залива

Поскольку появились полыньи и лед на водах залива трескается, Нерингская мэрия запретила рыбакам выходить на лед Куршского залива. За нарушение запрета рыбакам грозят штрафы.

По приказу директора администрации Нерингской мэрии запрет вступил в силу с 11 ч. 18 февраля.

Мэрия приняла такое решение с учетом информации метеорологов о том, что лет в заливе трескается, появились полыньи.

Пресс-секретарь мэрии Сандра Вайшвилайте сказала BNS, что штраф за нарушение запрета составляет 60-90 евро.

Запрет мэрии распространяется только на часть территории залива, так как другая его часть находится в ведении Шилутской мэрии.

"Со стороны Шилуте такого запрета нет (...). Есть общие правила, которые касаются всех жителей - каждый в ответе за свою жизнь", - сказал представитель Шилутской мэрии Ромуальдас Эглинскас.

Служба охраны госграницы сообщила, что в ночь на субботу в Куршском заливе пограничники спасли 25 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине и оказались в незавидном положении.

Их на берег доставило судно пограничников Christina. По словам пограничников, были и такие рыбаки, которые отказались от помощи и остались на льду залива.

Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал BNS, что пограничники информируют рыбаков о действующем запрете и будут оказывать помощь попавшим в бедственное положение. По его словам, назначать административные взыскания может только полиция и сотрудники мэрий.