Замучивших кролика девушек приговорили к общественным работам

"Мы снова звезды", – сказали 19 июля в Вильнюсском участковом суде девушки, которых судили за жестокое обращение с животным.
Девушки живут в Вильнюсе и нигде не работают.
19 июля судья Валдас Бугелявичюс вынес постановление по их делу. Он объявил, что Эдиту Бугаенко (нигде не учится) и студентку Урте Зимблите признали виновными в жестоком обращении с животным.
Согласно постановлению суда, девушек ждут общественные работы – четыре месяца они должны работать на благо общества по 20 часов. Поскольку сутки девушки провели в арестантской, один месяц они будут работать меньше - по 6 часов.
Девушек сначала приговорили к 6 месяцам общественных работ, однако поскольку они признали свою вину, сказали, что сожалеют о содеянном, наказание было уменьшено на треть.
"Вы должны отработать на общественных работах, если не сделаете этого, то в зависимости от обстоятельств, общественные работы могут заменить штрафом или арестом", – сказал судья.
После прочтения приговора судья поучал девушек: "Я надеюсь, что ваши заявления о том, что вы осознаете, что совершили - не только слова для суда, что вы измените свое отношение к жизни, к окружающим, к животным – вы молоды, я надеюсь, что это был первый и последний ваш суд".
Девушки обещали., что изменять свою жизнь, но едва судья вышел из зала заседаний, они продемонстрировали встретили фотографу неприличные жесты и осыпали бранью. А почему замучили кролика, даже не стали объяснять, якобы это в прошлом.
Мотивы своего поведения они не смогли объяснить и во время расследования и в суде.
В суде они только рассказали об экзекуции – якобы в конце июня у незнакомых людей они взяли кролика, а 5 июля на балконе одного многоквартирного дома, где они живут, замучили его – подожгли зажигалкой струю лака для волос и направили пламя на кролика, сидевшего в клетке.
Когда кролик уже не показывал признаков жизни, Бугаенко воткнула ему в шею нож, а Зимблите отрезала голову.
Девушки сказали, что только через некоторое время осознали, что сделали и о своем поведении сообщили в полицию (это было 7 июля).
Правда, перед этим они выложили снимки замученного кролика в интернет. Когда девушки явились в полицию, там уже знали об этом происшествии, поскольку в полицию обращались возмущенные увиденным в социальной сети Facebook люди.
Первыми тревогу забили работники Укмергской службы опеки над животными Klajūnas. По их сведениям, этим девушкам до кролика был подарен котенок, а они в социальных сетях писали, что также поступили и с котенком. Правда, в ходе расследования доказать это не удалось.