Замучивших кролика девушек приговорили к общественным работам

Девушки, замучившие кролика и выложившие снимки в интернет, в зале суда уверяли, что сожалеют о содеянном, а за дверью зала заседаний они встретили фотографа DELFI бранными словами и неприличными жестами.

"Мы снова звезды", – сказали 19 июля в Вильнюсском участковом суде девушки, которых судили за жестокое обращение с животным.

Девушки живут в Вильнюсе и нигде не работают.

19 июля судья Валдас Бугелявичюс вынес постановление по их делу. Он объявил, что Эдиту Бугаенко (нигде не учится) и студентку Урте Зимблите признали виновными в жестоком обращении с животным.

Согласно постановлению суда, девушек ждут общественные работы – четыре месяца они должны работать на благо общества по 20 часов. Поскольку сутки девушки провели в арестантской, один месяц они будут работать меньше - по 6 часов.

Девушек сначала приговорили к 6 месяцам общественных работ, однако поскольку они признали свою вину, сказали, что сожалеют о содеянном, наказание было уменьшено на треть.

"Вы должны отработать на общественных работах, если не сделаете этого, то в зависимости от обстоятельств, общественные работы могут заменить штрафом или арестом", – сказал судья.

После прочтения приговора судья поучал девушек: "Я надеюсь, что ваши заявления о том, что вы осознаете, что совершили - не только слова для суда, что вы измените свое отношение к жизни, к окружающим, к животным – вы молоды, я надеюсь, что это был первый и последний ваш суд".

Девушки обещали., что изменять свою жизнь, но едва судья вышел из зала заседаний, они продемонстрировали встретили фотографу неприличные жесты и осыпали бранью. А почему замучили кролика, даже не стали объяснять, якобы это в прошлом.

Мотивы своего поведения они не смогли объяснить и во время расследования и в суде.

В суде они только рассказали об экзекуции – якобы в конце июня у незнакомых людей они взяли кролика, а 5 июля на балконе одного многоквартирного дома, где они живут, замучили его – подожгли зажигалкой струю лака для волос и направили пламя на кролика, сидевшего в клетке.

Когда кролик уже не показывал признаков жизни, Бугаенко воткнула ему в шею нож, а Зимблите отрезала голову.

Девушки сказали, что только через некоторое время осознали, что сделали и о своем поведении сообщили в полицию (это было 7 июля).

Правда, перед этим они выложили снимки замученного кролика в интернет. Когда девушки явились в полицию, там уже знали об этом происшествии, поскольку в полицию обращались возмущенные увиденным в социальной сети Facebook люди.

Первыми тревогу забили работники Укмергской службы опеки над животными Klajūnas. По их сведениям, этим девушкам до кролика был подарен котенок, а они в социальных сетях писали, что также поступили и с котенком. Правда, в ходе расследования доказать это не удалось.