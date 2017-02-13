Заместитель председателя отделения ЛСКЗ попал в арестантскую за то, что избил сына

Заместитель председателя Варенского отделения Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Жидрунас Марцинкявичюс сутки провел в арестантской за то, что избил ребенка. Ведется расследование.

Эту информацию DELFI подтвердил глава КП Варенского района Йонас Балюконис.

В сводке криминальных новостей зафиксировано, что 9 февраля в доме отец электрическим проводом избил сына (2009 г.р.). Врачи диагностировали следы побоев на пояснице и левой ладони, назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый закрыт в арестантскую. Начато расследование по 3 ч. 140 ст. УК ЛР.

"Ведется расследование по факту избиения ребенка. Сообщение поступило из школы. Инцидент произошел на прошлой неделе. Личность подозреваемого верна", - сказал Балюконис.

Он подтвердил, что Марцинкявичюс провел сутки в арестантской.

Председатель Варенского отделения ЛСКЗ Ядвига Чепликене сказала DELFI, что отрицательно оценивает действия своего заместителя, будут решать, может ли такой человек быть членом их партии.

"Да был инцидент. Плохо оцениваем, и наше руководство плохо оценивает. Наверное сегодня или завтра соберется правление. Наверное, будет принято решение. Не могу сейчас сказать, но есть такие мысли, что подобных членов в партии быть не должно", - сказала Чепликене.

Сам Марцинкявичюс, узнав, что ему звонят журналисты, сказал "до свидания" и положил трубку.

Правление ЛСКЗ уже приостановила членство Марцинкявичюса в партии. Партия распространила комментарий, в котором сожалеет о действиях своего члена.

"Мы сожалеем, что в Варене заместитель председателя отделения ЛСКЗ избил своего сына. Сам Жидрунас подтвердил нам, что не сдержался. ЛСКЗ не потерпит насилия, поэтому правление решило отстранить Марцинкявичюса от занимаемой должности и остановило его членство в партии.

Правление также обратилось в правоохранительные органы с просьбой как можно скорее выяснить все обстоятельства и предпринять меры, чтобы обеспечить защиту ребенку во время расследования", - сказано на странице ЛСКЗ в фейсбуке.

На сайте ЛСКЗ было сказано, что Марцинкявичюс - многолетний активист, пропагандирующий трезвый и здоровый образ жизни.

На сайте партии представлены мысли Марцинкявичюса: надо повышать качество жизни людей, воспитывать дух трезвости.

"Ведь здоровый, трезво мыслящий, образованный, гражданственно активный человек - основа материально и духовно состоятельного общества", - цитируются на сайте слова Марцинкявичюса.